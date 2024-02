«Bridgerton»-Star produziert Reality-Show

International

Charithra Chandran dreht eine Show über das Kamasutra.

Der ehemalige «Bridgerton»-Star Charithra Chandran wird in der dritten Staffel der Serie nicht mehr zu sehen sein. Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ arbeitet sie derzeit mit ihrem Team an einer Reality-Show über das Kamasutra. Außerdem wird sie an den fiktionalen Projektenundmitwirken."Ich arbeite an einer Reality-Show, die vom Kamasutra inspiriert ist und bei der ich nur hinter den Kulissen mitwirken würde. Ich würde natürlich nur produzieren, aber nicht an der Show teilnehmen", sagte Chandran gegenüber „Variety“. "Das 'Kama Sutra' ist eigentlich ein alter Hindu-Text, aber im Westen hat er diesen nicht so angenehmen oder positiven Ruf und diese Konnotation. Und es geht darum, Dinge, die uns und unserer Kultur gehören, wieder in Besitz zu nehmen und die Schönheit und Bedeutung dieser Texte zu zeigen und was die moderne Gesellschaft daraus lernen kann"."Wir sind noch in der Entwicklung. Es ist sehr, sehr aufregend. Ich muss sagen, es ist das beste Drehbuch, das ich je gelesen habe“, sagt die Schauspielerin über «Song of the Sun God». „Es ist sensationell. Ich kann es kaum erwarten, dass wir mit den Dreharbeiten beginnen und die Welt den Film sieht. Es ist etwas so Wichtiges. Und ich fühle mich dafür verantwortlich, es zu 100 Prozent richtig zu machen. Und das Team, mit dem ich arbeite, ist einfach so brillant und engagiert, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann", sagt Chandran über das Projekt.