«Grotesquerie»: Ryan Murphy produziert neue FX-Serie

US-Fernsehen

Vor wenigen Tagen erschien ein Teaser-Clip, der die Serie für den Herbst ankündigte und drei Darsteller verriet.

Die Produktionsfirma des Erfolgsproduzenten Ryan Murphy, der hinter zahlreichen Horror- und Thriller-Produktionen wie «Dahmer – Monster», «American Horror Story» und «American Horror Stories» steht, hat am vergangenen Freitag via Instagram einen neuen Teaser-Trailer für eine FX-Serie veröffentlicht. Die für den Herbst angekündigte Reihe trägt den Titel. Wesentlich mehr ist noch nicht über das Projekt bekannt, außer die drei Hauptdarsteller, deren Namen in dem kurzen Clip eingeblendet wurden.Zu lesen waren Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance und Lesley Manville, wobei Nash-Betts‘ Stimme einen Monolog hielt, der offenbar während eines Telefonats aufgenommen wurde. „Ich weiß nicht, was angefangen hat. Ich kann es nicht genau sagen. Aber jetzt ist es anders“, begann sie in dem Clip. „Es hat eine Verschiebung stattgefunden. Es ist, als würde sich etwas in der Welt öffnen. Eine Art Loch im Zentrum des Nichts.“ Die Stimme fuhr fort: „Was ich heute gesehen habe – sie haben Psychiater für jeden geschickt, der an diesem Tatort gearbeitet hat.“Sicherlich dürften weitere Informationen zu dem Projekt in den kommenden Monaten folgen. «Grotesquerie» würde Murphys zweites neues Projekt und erstes Original für FX darstellen, seit er nach dem Auslaufen seines Netflix-Vertrags im Juni einen Gesamtvertrag mit Disney abgeschlossen hatte. Im Dezember wurde bekannt gegeben, dass Murphy mit Kim Kardashian an einem juristischen Drama für Hulu zusammenarbeiten würde ( Quotenmeter berichtete ).