Sean Bailey verlässt Disney

Köpfe

David Greenbaum übernimmt neue Abteilung.

Bei Disney gibt es einen weiteren Wechsel. Nach mehr als 15 Jahren verlässt Sean Bailey, inzwischen Präsident der Produktionsabteilung, das Unternehmen. Ihm folgt der bisherige Searchlight-Chef David Greenbaum, der die neu geschaffene Position des Präsidenten von Lice Action und 20th Century Studios übernimmt.Greenbaum berichtet in seiner neuen Position ab sofort an den Co-Chairman von Disney Entertainment, Alan Bergman. Im Zuge dieser Umstrukturierung werden zwei Filmabteilungen von Disney zusammengelegt: die Live-Action-Abteilung (verantwortlich für Remakes und Spin-offs der Klassiker des Studios) und die 20th Century Studios (früher bekannt als Fox, die Hülle des Unternehmens, das Disney 2019 übernommen hat)."David hat eine unglaubliche kreative Sensibilität und ein Auge für Filme, und er hat sich einen Ruf als außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und kreative Führungskraft aufgebaut, wie seine Erfolgsbilanz bei Searchlight Pictures und seine tiefen Beziehungen in der gesamten Branche zeigen", sagte Bergman in einer Erklärung. "Ich freue mich sehr, dass er diese neue und wichtige Aufgabe übernimmt.""Sean ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein unglaublich wichtiges Mitglied des Kreativteams des Studios", so Bergman. "Er und sein Team haben ikonische Geschichten und Momente auf die Leinwand gebracht, die Fans auf der ganzen Welt begeistert haben und die die Zeit überdauern werden. Ich weiß, dass er auch weiterhin Großartiges leisten wird."Bailey fügte in einer Erklärung hinzu: "Diese 15 Jahre bei Disney waren eine unglaubliche Reise, aber die Zeit ist reif für ein neues Kapitel. Ich bin meinem außergewöhnlichen Team zutiefst dankbar und stolz auf die Schiefertafel und die Geschichte, die wir gemeinsam aufgebaut haben", sagte Bailey. "Ich kam zu Disney, als ich «Tron: Legacy» produzierte, und es scheint passend, dass ich die Gelegenheit haben werde, am neuesten 'Tron' zu arbeiten, wenn ich gehe.