Filmakademie teilt Kurzfilme und Animation auf

Vermischtes

Damit soll der Wunsch von 700 Mitgliedern nachgekommen werden.

Der Gouverneursrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat beschlossen, aus der Abteilung für Kurz- und Spielfilmanimation zwei eigenständige Abteilungen zu machen, die Abteilung für Animation und die Abteilung für Kurzfilme.Die Animationsbranche vertritt etwa 700 Akademiemitglieder, die in allen Bereichen der Animationsindustrie tätig sind. Der Zweig wird zwei Gouverneursvertreter im Gouverneursrat haben und die Preise für animierte Spielfilme und animierte Kurzfilme beaufsichtigen.Der Zweig für Kurzfilme umfasst mehr als 200 Akademiemitglieder, deren künstlerische Arbeit sowohl erzählende als auch nicht-fiktionale Kurzfilme umfasst. Der Zweig wird einen Gouverneursvertreter im Gouverneursrat haben, der für eine Amtszeit ab dem Geschäftsjahr 2024-2025 gewählt wird und die Aufsicht über den Live-Action-Kurzfilmpreis hat."Die Academy hat sich dem Ziel verschrieben, sich gemeinsam mit unserer wachsenden globalen Mitgliedschaft und der Filmindustrie weiterzuentwickeln", so Academy CEO Bill Kramer und Academy Präsidentin Janet Yang. "Die Schaffung einer eigenen Identität für diese einzigartigen und wichtigen Bestandteile unserer Filmgemeinschaft ist Teil dieses notwendigen Fortschritts.""Da sowohl die Kurzfilm- als auch die Animationsfilm-Community der Academy gewachsen sind und um sicherzustellen, dass sie weiterhin florieren, wurde die Notwendigkeit zweier individueller Zweige immer deutlicher", sagten die Gouverneure der Academy Short Films and Feature Animation Branch Bonnie Arnold, Jinko Gotoh und Marlon West. "Wir freuen uns auf die Zukunft dieser beiden Zweige und danken unseren Gouverneurskollegen für ihre Unterstützung."