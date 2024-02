Neureuther-Abend beschert «Hart aber fair» kleinen Aufschwung

Quotennews

Für Louis Klamroth lief es zwar auf dem Gesamtmarkt besser, trotz der gestiegenen Reichweite konnte der aufs junge Publikum ausgerichtete Talk aber nicht beim jungen Publikum überzeugen.

Fürläuft die Zeit allmählich ab, denn für April hat Das Erste eine neue Quizshow mit Lea Wagner angekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Die Wiederholung der Kreuzfahrt-Doku am Montag um 16:10 Uhr sahen 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die den Marktanteil vonvon 11,2 auf 8,7 Prozent sinken ließen. Die ARD-Serie sicherte sich zuvor 1,04 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum kamen die beiden Formate auf 0,06 und 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 4,7 und 6,8 Prozent Marktanteil.kam nach der 17-Uhr-(1,22 Mio.) auf 1,59 Millionen Zuschauer und 12,1 Prozent. Die Nachrichten verzeichneten zuvor 10,1 Prozent. Tagesbester – abseits der «Tagesschau» um 20:00 Uhr (5,42 Mio.) – der ARD wurde aber das Vorabend-Quiz, für das sich diesmal 3,68 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil wurde auf 21,4 Prozent beziffert. In der jüngeren Zuschauergruppe standen während «Brisant» 0,16 Millionen und 8,1 Prozent zu Buche, Kai Pflaume durfte sich über 0,23 Millionen jüngere Seher und 8,6 Prozent freuen.In der Primetime gab die blaue Eins dem ehemaligen Skirennläufer und heutigen «Sportschau»-Experten Felix Neureuther eine große Plattform. Um 20:15 Uhr durfte er indie 45-minütige Dokumentation von Dr. Georg Bayerle und Robert Grantner präsentieren, die sich mit den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2026 in den Dolomiten beschäftigte. Die Doku sahen 2,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,45 Millionen junge Menschen. Mit Marktanteilen von 9,3 Prozent bei allen und 8,1 Prozent bei den Jüngeren lief es für Das Erste besser als zuletzt auf dem Sendeplatz. Auch bei Louis Klamrothswar Neureuther zu Gast, wovon die Talkshow offensichtlich profitierte. Die Reichweite lag diesmal bei 2,31 Millionen Zuschauern, nachdem vor acht Tagen 1,85 Millionen Zuschauer gemessen wurden. Der Marktanteil stieg von 7,3 auf 9,0 Prozent. Bei den Jüngeren waren mit 0,31 Millionen aber nur 5,6 Prozent Marktanteil drin. Vor acht Tagen standen 0,41 Millionen und 7,6 Prozent zu Buche.