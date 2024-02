Interview

Eugen Tunik, Autor- und Regisseur von «In Her Car» spricht über die Dreharbeiten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Auf jeden Fall! Zu sehen, dass die Serie über Europa hinaus auf Interesse stößt, ist unglaublich erfreulich. Ich glaube, dass «In Her Car» in erster Linie eine Geschichte über normale Menschen und ihre persönlichen Entscheidungen ist. Das ist leicht nachvollziehbar und geht über Grenzen und Kulturen hinweg. Man kann sich in Figuren hineinversetzen, die Streit mit ihren Familien haben oder sich aufgrund ihrer Identität abgelehnt fühlen, in Figuren, die sich innerlich gebrochen fühlen, oder in eine Dreiecksbeziehung.Aber es gibt einen einzigartigen Kontext - all diese Geschichten spielen in der schwierigsten Zeit des Krieges. All die Gespräche, die man aufgeschoben hat, die Fragen, die man nicht zu beantworten wagte, werden aktueller, offener und können nicht länger warten. In der Ukraine ist man sich bewusst, dass sich das Leben nicht ewig aufschieben lässt - das Morgen ist nie garantiert. In der Serie geht es also um grundlegende menschliche Fragen, aber unter Bedingungen, die das Leben gewöhnlicher Menschen außergewöhnlich machen.Ich freue mich über die Unterstützung, die «In Her Car» in verschiedenen Ländern erfahren hat, insbesondere über die symbolträchtige und kraftvolle gleichzeitige Ausstrahlung der Serie durch zahlreiche europäische Partner anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine. Für die deutschen Zuschauer ist die Serie rund um die Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Die Geschichte handelt von der Therapeutin Lydia, die beschließt, während des Krieges im Land zu bleiben und als Fahrerin anderen Menschen zu helfen. Jede Episode ist eine Fahrt und jede hat ihre Fahrgäste mit einer persönlichen und bemerkenswerten Geschichte. Lydia führt mit ihren Fahrgästen therapieähnliche Sitzungen durch und hilft ihnen zu verstehen, wie trivial ihre Konflikte im Vergleich zur harten Realität des Krieges sind. Anstatt direkte Ratschläge zu geben, hört Lydia aufmerksam zu und stellt Fragen, die zum Nachdenken anregen. Durch ihre sanfte Führung begeben sich die Passagiere auf eine Reise - sowohl physisch als auch psychisch - die sie schließlich zu einem tieferen Ziel führt, wo sie sich dem wahren Kern ihrer inneren Kämpfe stellen und eine Lösung finden.Diese Geschichte während des Krieges zu schreiben, war eine große Verantwortung und eine sehr sensible Aufgabe. Anstatt mich ausschließlich auf meinen bevorzugten Erzählstil zu konzentrieren, fühlte ich mich gezwungen, aus dem zu schöpfen, was ich selbst erlebt, aus erster Hand gesehen oder von meinen Verwandten gehört hatte.In den Wirren des Krieges war es eine große Herausforderung, ein Transportmittel zu finden. Die Bahnhöfe und Busbahnhöfe waren überfüllt, die Flughäfen geschlossen und bombardiert. In diesem Chaos wurde deutlich, wie wichtig es war, zusammenzuhalten. Als einige Menschen meiner Mutter beim Umzug halfen oder ich anderen in ähnlichen Situationen half, spürte ich, dass das gemeinsame Reisen unerwartete Verbindungen zu anderen Reisenden entstehen ließ. Durch diese persönlichen Erfahrungen wurde das Konzept der Geschichte klar.Zunächst einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass Starlight Media seinen Sitz in Kiew hat, der Hauptstadt des Landes, die stark vom Krieg mit Russland betroffen ist. In den ersten Monaten des Krieges wurden viele Städte in der gesamten Region Kiew besetzt. Die Folgen dieser Verbrechen sind in der gesamten Ukraine zu spüren und viele Regionen sind weiterhin russischen Angriffen ausgesetzt. Das in der dritten Episode zerstörte zivile Gebäude befindet sich beispielsweise in der Region Kiew. Solche Zerstörungen und Verluste sind jedoch im ganzen Land zu beklagen. Darüber hinaus ist die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle in Kriegszeiten von entscheidender Bedeutung. Dreharbeiten in der Nähe der Frontlinien würden das Leben unserer Crew noch mehr gefährden.Die Geschichten dieser Staffel spielen in den ersten Monaten nach der groß angelegten Invasion und umfassen zehn verschiedene Passagiergeschichten. Sie behandeln so unterschiedliche Themen wie zwei Schwestern, die um einen Mann kämpfen, französische Eltern, die ihren Sohn in der Ukraine suchen, und eine Großmutter, die mit der LGBT+-Identität ihres Enkels kämpft. Die Zuschauer werden auch Lydias persönliche Reise verfolgen, einschließlich ihrer Scheidung, der Untersuchung des Todes ihrer Schwester und ihrer Suche nach Gerechtigkeit.Das ist eine Frage an die Produzenten von Starlight Media, Dmytro Troitskyi, und Gaumont, Andreas F. Bareiss. Das wirklich Bemerkenswerte an der Serie ist, dass Starlight Media und Gaumont Sendepartner in ganz Europa gefunden haben. Neben ZDFneo sind es FTV (Frankreich), SRF (Schweiz), DR (Dänemark), NRK (Norwegen), RUV (Island) und SVT (Schweden), die am Mittwoch, den 21. Februar 2024, einen gemeinsamen europäischen Akzent zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine setzen werden. Das freut uns natürlich alle sehr.Ich lebe in Kiew und war noch nicht persönlich in der Ostukraine. Aber generell ist es schwierig, das Leben unter den Bedingungen eines umfassenden Krieges als "normal" zu bezeichnen. Vor allem in den Regionen, die näher an der Frontlinie liegen oder unter russischer Besatzung stehen. Die russische Armee löscht ganze Städte vom Erdboden aus. Die Menschen stehen unter ständigem Beschuss. Kann man da von einem "normalen Leben" sprechen? Vor allem, wenn man weiß, dass überall dort, wo es eine russische Besatzung gibt, ständig brutalste Verbrechen und Folter an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübt werden.Wenn Sie z.B. an Städte wie Charkiw denken - die Ukrainer dort zeigen absoluten Durchhaltewillen und Tapferkeit und tun alles, um trotz des ständigen Beschusses weiter zu leben, zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen.In der Ukraine gewährleistet der United News Telethon weiterhin den ununterbrochenen Zugang der Bevölkerung zu verifizierten Informationen. Allerdings wird es derzeit von sechs Sendern produziert und ausgestrahlt. Andere Fernsehsender sind zu ihrem normalen Programm zurückgekehrt. Mit der Zeit wurde klar, dass die Ukrainer auch Zugang zu anderen Inhalten brauchten. Es gab eine große Nachfrage nach Spielfilmen und Unterhaltungssendungen als Quelle emotionaler Unterstützung. Das Fernsehen hat nun eine neue soziale Rolle, und die gesamte Branche arbeitet ständig daran, diese wiederzuerlangen. Drei der drei beliebtesten Sender des Landes sind heute Sender unserer Mediengruppe. Zu ihrem Programm gehören auch Serien, Filme, Shows und neue ukrainische Staffeln globaler Formate - während des Krieges haben wir zum Beispiel bereits drei Staffeln des ukrainischen «MasterChefs» produziert. Wir haben neue Formate und Starts und arbeiten täglich daran, den Ukrainern vielfältige und hochwertige Inhalte zu bieten. Diese Programme und Produkte geben den Zuschauern Halt und Ablenkung in dieser schwierigen Zeit.