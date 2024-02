«Baller League» erneut mit der Null vor dem Komma

Quotennews

Das Spiel des Tages bestritten diesmal Tabellenführer Streets United und der Zweiplatzierte VfR Zimbos, doch die Quoten blieben im Keller.

Auch wenn die Abrufzahlen derauf den zahlreichen Social-Media-Plattformen hoch sein mögen, für ProSieben Maxx ist die neugegründete Fußball-Liga von Mats Hummels und Lukas Podolski kein Erfolg. Vor acht Tagen, als das Joyn-Aushängeschild „Protatos“ gegen Hollywood United spielte, verfolgten das Match beim Unterföhringer Männersender nur 50.000 und 30.000 Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe der unter 50-Jährige brachte man in den beiden Halbzeiten jeweils mickrige 0,3 Prozent Marktanteil zustande.In dieser Woche sah es nicht viel besser aus. Das Match zwischen Streets United und VfR Zimbos, das ab 20:39 Uhr begann, verfolgten 0,10 Millionen Zuschauer. Immerhin: Auch in der zweiten Halbzeit wurde ebenso viele Zuschauer gemessen. In der Zielgruppe stieg die Sehbeteiligung von 0,04 auf 0,05 Millionen zaghaft an. ProSieben Maxx belegte mit der Übertragung, die bis 21:22 Uhr andauerte nur 0,4 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe fuhr man weiterhin katastrophale 0,8 und 0,9 Prozent Marktanteil ein.Auch die Rahmenberichterstattung läuft mies. Vor dem Spiel verzeichnete Maxx zwar noch halbwegs annehmbare 1,2 Prozent, doch es wurden insgesamt nur 0,08 Millionen Zuschauer gemessen, darunter 0,06 Millionen aus der Zielgruppe. Die knapp zehnminütige Halbzeit kam auf 0,06 Millionen Zuschauer, von denen ein Drittel zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 0,2 respektive 0,3 Prozent. Im Anschluss sicherte sich die «Baller League» zwischen 21:22 und 21:36 Uhr nur noch 0,04 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 0,1 und 0,3 Prozent beziffert.