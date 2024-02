VOX plant neue Kreuzfahrt-Doku-Soap am Freitagabend

TV-News

«Volle Kraft voraus», heißt es ab April bei VOX, wenn in sechs Episoden sechs Paare sowie das Personal eines Kreuzfahrtschiffes im Mittelpunkt stehen.

Der Freitagabend liegt fest in der Hand unterschiedlicher Doku-Soaps, die von unterschiedlichen Paar-Konstellationen («Wo die Liebe hinfällt») erzählt. Auch der VOX-Klassikerist inzwischen dort beheimatet und berichtet von der „Liebe bis ans Ende der Welt“. Ab April gesellt sich nun eine weitere Doku-Soap ins Line-up, womit der Kölner Sender seinem aktuellen Kreuzfahrt-Faible Tribut zollt. Am 19. März kehrt bekanntlich Wayne Carpendale immer dienstags mit seiner Kreuzfahrt-Datingshowzurück.Ab 5. April heißt es dann. In der sechsteiligen Doku-Soap erzählt VOX von sechs Paaren, die vor „traumhafter Kulisse“ in See stechen. doch die Gründe, warum sie diese Reise antreten, könnten laut VOX nicht unterschiedlicher sein. Valnesia und Dennis haben in ihrer Beziehung schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt möchte Valnesia ihrem Partner vor romantischer Kulisse einen Heiratsantrag machen. Auch Tochter Hannah hat eine Überraschung im Gepäck. Sie möchte ihrer Mutter Dagmar auf der gemeinsamen Reise erstmals von ihren Auswanderungsplänen nach San Diego erzählen. Und es gibt ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern: Peggy und Steff Jerkel gehen trotz Trennung gemeinsam an Bord. Sie wollen sich Zeit nehmen, um herauszufinden, ob es doch noch eine Chance für ihre Liebe gibt.Neben den Geschichten der Passagiere möchte VOX zudem einen Einblick hinter die Kulissen des Kreuzfahrtschiffs „MS Artania“ geben, die der Reiseroute von Barbados, Grenada, Aruba, Curacao über Kolumbien bis nach Panama und über Costa Rica bis nach Mexico und Kalifornien folgt. Wie sieht der Alltag der jungen Küchenchefin Marie Jo aus, die für 90 Köche verantwortlich ist? Wie ergeht es Praktikant Liam, der erstmals länger von zuhause weg ist? Auch Kapitän Burkhard Müller gibt einen Blick in seinen Alltag auf dem Kreuzfahrtschiff. Produziert wird «Volle Kraft voraus» von Bewegte Zeiten.