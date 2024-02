C+I holt HBO-Doku-Serie «11 Shots» nach Deutschland

TV-News

Unter anderem geht es in der elfteiligen Serie um Diego Armando Maradona und dessen Beziehung zur italienischen Camorra-Mafia. Auch das kolumbianische Drogenkartell spielt eine gewichtige Rolle.

Der True-Crime-Sender Crime + Investigation hat sich die Rechte an der elftteiligen HBO-Doku-Seriegesichert und wir die Reihe ab dem 7. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Die Folgen stehen zudem auf Abruf unter anderem bei Crime + Investigation Play sowie dem Sky-Streamingdienst WOW bereit. «11 Shots» verbindet die Themenfelder Fußball und Kriminalfäll auf teils verstörende Weise, denn es geht um zahlreiche Verbrechen von und an Profifußballern.Es geht um Morde, Entführungen, Erpressungen, Vergewaltigungen oder Betrug, die sich hinter der glänzenden Fassade des Profi-Fußballs auftun. Die ersten beiden Folgen behandeln direkt den wohl bekanntesten Fall krimineller Verstrickungen, denn am 7. Und 14. Mai steht Diego Armando Maradona im Mittelpunkt, der in seiner Zeit als Spieler bei Neapel mit Carmorra-Chef Carmine Giuliano befreundet war. Maradonas Beziehung zur italienischen Mafia endete jäh, als er 1990 im Trikot der Argentinier gegen Italien ein „Verrätertor“ bei der WM schoss.„Jahrelang bin ich mit dem Fußball um die Welt gereist. In diesem Sport habe ich alles gewonnen, aber ich habe auch gesehen, wie man alles verlieren kann. Fußball ist Kunst, es ist Leidenschaft. Doch dieses Spiel hat auch eine dunkle Seite. Ich erzähle Ihnen elf Geschichten, in denen der Fußball von Kriminalität überschattet wurde“, erklärt Doku-Presenter Pedja Mijatović, der vor 26 Jahren mit Real Madrid die Champions League gewann.Produziert wurde «11 Shots – Fußball und Verbrechen» von HBO mit Beta Entertainment Spain, Chef sin Desperdicio und You First Originals. Die Regie führte Fernando Ureña.