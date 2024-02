Jesse Williams geht zu «Costiera»

International

Der ehemalige «Grey’s Anatomy»-Star übernimmt eine Hauptrolle in einer Amazon-Serie.

Der «Grey’s Anatomy»-Darsteller Jesse Williams hat ein Angebot für eine neue Amazon-Serie angenommen. Die Serie spielt an der italienischen Amalfiküste und trägt den Titel. Das englischsprachige Action-Drama wartet mit komödiantischen Elementen auf und wird derzeit von Emmy-Preisträger Adam Bernstein («30 Rock») gedreht.Williams spielt in «Costiera» den italienisch-amerikanischen Ex-Marine Daniel De Luca, der als Problemlöser in einem der exklusivsten Hotels der Welt in Positano arbeitet. Gast des Besitzers ist er, weil DD, wie ihn alle kennen, der Einzige ist, der einen Blick auf den Mann werfen konnte, der seine Tochter entführt haben könnte, und damit der Einzige ist, der den Entführer zur Strecke bringen kann. Abseits dieser Handlung löst DD in jeder Folge einen Fall.«Costiera» ist eine Koproduktion von Amazon MGM Studios und Luca Bernabei für Lux Vide, das italienische Unternehmen im Besitz von Fremantle, das hinter globalen Serien wie dem Finanzthriller «Devils» steht. Williams wird bei der Produktion der Serie auch als Produzent mit von der Partie sein. Im Zuge einer innovativen Vertragsstruktur übernimmt Fremantle den weltweiten Vertrieb von «Costiera» in allen Gebieten außerhalb Italiens, Frankreichs, Spaniens und Portugals, wo Amazon die Exklusivrechte besitzt.