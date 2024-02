«Parasyte: The Grey» startet Anfang April

International

Die südkoreanischen Filmemacher haben eine Endzeit-Drama erschaffen.

Parasites are hidden amongst us.



Parasyte: The Grey, based on the manga by Hitoshi Iwaaki, premieres April 5. Directed by Yeon Sang-ho (Hellbound, Train to Busan) and starring Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, and Lee Jung-hyun. pic.twitter.com/Xkp2BDQkGd — Netflix (@netflix) February 28, 2024

Was passiert, wenn parasitäre Lebensformen Südkorea infiltrieren? Der Sci-Fi-Thriller, der am 5. April in Südkorea Premiere feiert, erweckt diese erschreckende Vision parasitärer Lebensformen zum Leben. «Parasyte: The Grey» basiert auf dem legendären Manga "Parasyte" von Hitoshi Iwaaki, von dem mehr als 25 Millionen Exemplare in über 30 Regionen und Ländern verkauft wurden. Die Serie spielt an einem neuen Schauplatz mit neuen Charakteren und geht ihren eigenen Weg, ohne die fantasievolle Welt und die tiefgründige Botschaft des beliebten Mangas zu vernachlässigen. Im Mittelpunkt steht Su-in, gespielt von Jeon So-nee («Our Blooming Youth»), die sich mit ihrer neu entdeckten Koexistenz mit einem Parasiten auseinandersetzen muss. Die Serie folgt auch den Bemühungen von "Team Grey", einer Gruppe, die sich dem Kampf gegen mysteriöse Parasiten verschrieben hat, die sich von Menschen ernähren.«Parasyte: The Grey» wird von Regisseur Yeon Sang-ho inszeniert, der für den weltweiten K-Zombie-Wahnsinn und gefeierte Projekte wie «The King of Pigs» bekannt ist. Yeon hat vor allem ein Händchen dafür, Comic-Geschichten auf der Leinwand zum Leben zu erwecken, wie er es mit dem weltweit gefeierten «Hellbound» bewiesen hat.Sowohl Hitoshi Iwaaki als auch Yeon Sang-ho haben großen Respekt vor der Arbeit des jeweils anderen und unterstützen sie. Als Fan von Yeons Film «Train to Busan» sagt Iwaaki: "Was mich am meisten freut, ist die Tatsache, dass dies 'eine neue Geschichte' ist; während ich der Autor des ursprünglichen Mangas bin, könnte ich auch einer der Zuschauer sein, der die Spannung und die Ehrfurcht erlebt. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, als der ursprüngliche Manga in Japan verfilmt wurde, ist «Parasyte» für mich wie ein ‚Kind‘, das aus meiner eigenen Arbeit in einem kleinen Raum hervorgegangen ist, während der Animationsfilm und der Realfilm wie ‚Enkelkinder# sind, die aus meinem Kind hervorgegangen sind, das in die Welt hinausgegangen ist und viele Menschen und ihre Weisheit, Erfahrung und Technologie kennen gelernt hat. Ich bin überglücklich, dass ein weiteres ‚Enkelkind‘ in Korea geboren wird. Ich glaube, dass diese 'neue Geschichte', die an einem anderen Ort spielt, uns in eine Welt führen wird, die meine Vorstellungskraft übersteigt.“