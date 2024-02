Prime Video stellt zahlreiche Projekte für 2024/25 vor

TV-News

Zum zehnjährigen Jubiläum des Amazon-Streamingdienstes in Deutschland hat man verschiedene Serienformate und Doku-Reihen vorgestellt. Darunter eine Prequel-Serie zu «Dinner for One», ein Reality-Entertainment-Experiment mit Steven Gätjen und ein Halloween-Special von «LOL».

Alle geplanten Produktionen im Überblick:

Im Rahmen der Berlinale hat Amazon Prime Video in Berlin sein zehnjähriges Bestehen in Deutschland gefeiert. „Vor zehn Jahren entstand aus dem DVD-Versand Lovefilm und Amazon Prime der Streaming-Service Amazon Instant Video. Seitdem haben wir bis zum heutigen Prime Video eine enorme Entwicklung vollzogen“, erinnert sich Dr. Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland und Österreich. Der Streamingdienst stellte passend zum Jubiläum nun ein Füllhorn neuer Serien- und Film-Projekte vor.Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals Amazon MGM Studios bei Prime Video, lässt sich in die Karten blicken: „Anke Engelke und Bastian Pastewka, Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, Elyas M’Barek, Ina Müller, Karoline Herfurth, Lena Klenke, Meltem Kaptan, Michael Bully Herbig, Mirja Boes, Moritz Bleibtreu, Otto Waalkes, Steven Gätjen, Teddy Teclebrhan, Tim Raue und viele mehr: Dies sind nur einige der großen Namen, die unsere Prime-Mitglieder in den kommenden Monaten begeistern werden.“ Weiter sagt Pratt: „Dabei reicht unser Portfolio von Comedy, Romance, Thriller und einem Antikriegsfilm bis hin zu innovativen Formaten wie True-Crime-Dokus, Reality- und Koch-Shows. Für Fans haben wir ein Halloween-Special von «LOL: Last One Laughing» im Angebot sowie eine weitere Staffel der gefeierten Serie «Die Discounter».“Die vierte-Staffel soll demnach noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden, wie Amazon offiziell bestätigte. Auch hat man nun einen offiziellen Starttermin für die fünfte-Staffel kommuniziert. Otto Waalkes, Hazel Brugger, Elyas M’Barek, Mirja Boes, Ralf Schmitz, Ina Müller, Michael Kessler, Torsten Sträter, Olaf Schubert und Meltem Kaptan bringen sich ab dem 28. März zum Lachen. Die fiktionalen Projekte, eine Serie über die Liebesgeschichte der beiden Tennis-Legenden Steffi Graf (gespielt von Lena Klenke) und Andre Agassi (Toby Sebastian), sowie die mit Anke Engelke und Bastian Pastewka besetzte Comedy-Serie(ehemaliger Arbeitstitel: «Never Ever») sollen im Sommer 2024 erscheinen. Ebenso wie die Comedy-Serie, in der Moritz Bleibtreu einen Berliner Service-Techniker spielt, der sich mit seinem Sohn Mika zusammenraufen muss.Ende des Jahres soll zudem die nächste Thriller-Verfilmung eines Sebastian-Fitzek-Stoffes ausgestrahlt werden. Ziegler Film produziert. Noch keinen konkreten Zeitraum hat das Historiendramavon Roland Emmerich. Anthony Hopkins und Iwan Rheon sollen aber noch in diesem Jahr in das Römische Reich um 79 n. Chr. Eintauchen.• Pantaleon Films produziert für Prime Video den Antikriegsfilm(Arbeitstitel), der an der Ostfront 1943 spielt. Die mit David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher besetzte fünfköpfige Besatzung eines Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission weit hinter die hart umkämpfte Frontlinie geschickt. Auf ihrem Weg durch das Niemandsland stoßen sie nicht nur immer weiter in feindliches Gebiet vor, sondern müssen sich auch ihren eigenen Ängsten und Abgründen stellen. Berauscht vom Methamphetamin der Wehrmacht, wird ihre Mission immer mehr zu einer Reise in das Herz der Finsternis. In weiteren Rollen spielen Tilman Strauß und André M. Hennicke.• Die UFA Fiction steuert die bereits vor über einem Jahr angekündigte «Dinner for One»-Prequel-Serie(Arbeitstitel) bei, die von Showrunner Tommy Wosch geschrieben und produziert wird. Regie führen Markus Sehr und Daniel Rakete Siegel, Wosch‘ Co-Autor ist Dominik Moser. Markus Brunnemann produziert., eine Friedhofs-Serie mit Nicholas Ofzarek, Julia Jentsch und Charly Hübner, stammt aus dem Hause Rundfilm. Als eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlägt, sieht sich sein Vize Butz Bohrlich endlich am Ziel: Nach Jahren im Schatten kann nun er das Zepter auf Friedhof Donnerscheidt übernehmen. Aber Butz hat die Rechnung ohne das übergeordnete Amt für Grünflächen gemacht. Das übergibt die Friedhofsleitung an jemand anderen, eine Externe, die sein Leben zur Hölle auf Friedhofserden werden lässt: Ursula Fink. Ein Königsdrama. Skurril. Morbid. Drüber. Auf dem Friedhof. Dort, wo die Lebenden ihre Zeitlichkeit nicht verstehen. Und drunter. Dort, wo die Toten das Drama der Lebenden kommentieren wie ein griechischer Chor. Regie führt Christopher Schier nach einem Drehbuch von Judith Westermann. Constanze Schumann und Thomas W. Kiennast fungieren als Produzenten.• Pyjama Pictures (Produzenten: Ina-Christina Kersten, Frank Buchs, Carsten Kelber) produziert die Serieüber den großträumenden, aber erfolglosen Musikproduzenten Gerry Star, der zusammen mit seiner hoffnungslos überforderten, teils motivationslosen Nachwuchsband den Deggendorfer Song Contest gewinnen, um seinen ehemaligen Partner und jetzt gefeierten Schlagerstar Ingo Rose zurückzugewinnen. Dabei werden sie von einem Kamerateam begleitet. Prime Video verspricht: „Bei dieser Serie geht es wirklich um alles, nur nicht um Musik.“ Tom Gronau und Max Wolter zeichnen für Regie und Drehbuch verantwortlich. Der Cast besteht unter anderem aus Sascha Nathan, Lars Rudolph, Milena Tscharnke und Lisa Marie Koroll.• Der Filmhandelt von der Jungunternehmerin Elle, die hin- und hergerissen zwischen zwei Männern ist: Thilo, dem Spross einer einflussreichen Hamburger Familie, und Ben, einem verurteilten Mörder. Während sie ihre Zukunft mit Thilo plant und versucht, das Modehaus ihrer Großmutter in ein neues Zeitalter zu führen, erlebt Elle mit Ben das größte erotische Abenteuer ihres Lebens. Doch Ben ist nicht zufällig da, er beschützt Elles Großmutter Margot, die anonyme Drohungen erhält. Während Elle in Bens Welt eintaucht, entdeckt sie Geheimnisse von Thilo, die alles zerstören könnten, was Margot über Jahrzehnte aufgebaut hat. Für die Produktion ist Wiedemann & Berg (Produzenten: Quirin Berg, Christina Henne) verantwortlich. Unter der Regie von Tim Trachte, der das Drehbuch von Stefanie Sycholt inszeniert, spielen Lena Meckel, Malik Blumenthal und Gerrit Klein die Hauptrollen.• Die vierteilige Doku-Serieerzählt die Geschichte eines Zuhälters aus dem Hamburger Rotlichtviertel, der in den 1990er Jahren Teil des berüchtigten Cali-Kartells wird. Gedreht wird vor Ort in Kolumbien, Mallorca und Hamburg. Produzenten sind Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler für Beetz Brothers Film Production.• Ebenfalls von Beetz Brothers Film Production stammt die Doku, die sich um den vermeintlichen Tod der jungen Beauty-Bloggerin Shahraban dreht. Sie wird am 16. August 2022 tot in einem Mercedes in einem Wald bei Ingolstadt aufgefunden. Doch die Leiche gehört tatsächlich einer anderen Frau, die Shahraban verblüffend ähnlich sieht. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau gezielt über Instagram ausgewählt und in den Wald gelockt wurde, wo sie mit mehr als 70 Messerstichen getötet wurde. Außerdem vermutet die Polizei, dass Shahraban an dem Mord beteiligt gewesen sein könnte. Beetz und Tschurtschenthaler sind auch hier als Produzenten tätig.• Genau wie bei, ebenfalls produziert von Beetz Brothers Film Production (Reinhardt Beetz fungiert als dritter Produzent). Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Mike Wappler alias Milliarden Mike, einem der produktivsten Betrüger Deutschlands. Mikes Geschichte ist in Deutschland bekannt und sein Nachname ist zum Synonym für Menschen geworden, die andere um ihr Geld betrügen.• Der Schweiter Sternekoch Andreas Caminada präsentiert, worin er sich mit sechs deutschsprachigen Prominenten (u.a. Karoline Herfurth) auf eine kulinarische Reise in sechs verschiedene Länder begibt. In jeder Folge macht sich Caminada mit einem der Teilnehmenden auf die Suche nach klassischen Gerichten, außergewöhnlichen Zutaten und einzigartigen kulinarischen Erlebnissen. Am Ende bereitet das jeweilige Duo ein Dinner für alle Gäste des «Dinner Clubs» und bringt so die auf der Reise gekosteten Aromen und Getränke nach Hause, mit den damit verbundenen Abenteuern und außergewöhnlichen Geschichten hinter jedem Gericht. Bei «Dinner Club» handelt es sich um eine Adaption der Italienischen Original Serie, hierzulande produziert Potatohead Pictures in Zusammenarbeit mit EndemolShine.• In der Doku-Reality-Show(Arbeitstitel) werden vier deutsche Makler begleitet, die nach Dubai ausgewandert sind, um in der Immobilienbranche erfolgreich zu sein und ein Vermögen zu machen. Neben dem stressigen Berufsalltag geht es auch um ihre persönlichen Erlebnisse, Verabredungen, Konflikte, Erfahrungen mit anderen Kulturen, den Umgang mit prominenten Kunden und die Herausforderungen des luxuriösen Lebens in Dubai. Produziert wird die Show von i&u TV Produktion mit Olesya Schip als Executive Producer und Oliver Wintrich als Regisseur.• Acht prominente Teilnehmer stellen sich indem mentalen und physischen Experiment, 120 Stunden in absoluter Dunkelheit zu verbringen. Im Dunkeln müssen sie zahlreiche Aufgaben überstehen. Selbst einfachste Momente, wie einen Löffel zum Mund zu führen, werden in der Dunkelheit zur Herausforderung. Die Dunkel-Szenen werden dank Infrarot und Nachtsichtkameratechnik sichtbar. Steven Gätjen moderiert die Sendung, Unterstützung bekommt er von Psychologin Sandra Sangsari, die die Lage im Kontrollraum im Auge behalten. In einzelnen Spielen können die Teilnehmenden durch Privilegien, wie einen kurzen Aufenthalt im Lichtraum, Erleichterung gewinnen. Wer die Angst vor dem Unbekannten nicht mehr aushält, kann das Experiment und damit die Show jederzeit freiwillig verlassen. Wer allerdings sechs Tage und fünf Nächte im Dunkeln übersteht, hat die Chance auf den Licht Aus-Pokal, über den ein Voting unter den verbliebenen Teilnehmenden entscheidet. Die Show wird produziert von Bildergarten Entertainment mit Oliver Fischer als Executive Producer, Stephanie Haupt und Anna Eva Heymer fungieren als Producerinnen. Nils Trümpener führt Regie.• Nach MagentaTV heuert Starkoch Tim Raue nun bei Prime Video an und präsentiert dort, eine sechsteilige Food-Reality-Serie. Tim Raue begleitet darin aufstrebende junge Köche auf ihrem turbulenten Weg zum Michelin Stern. Dabei taucht die Serie ein in die faszinierende Welt der Sterneküche, beleuchtet jedoch vor allem die persönlichen Lebenswege der Protagonisten mit ihrem Ziel, einen beziehungsweise mehrere Sterne zu erkochen. «Star Kitchen mit Tim Raue» ist eine Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland unter der Regie von Martina Hänsel. Christoph Jens wirkt als Produzent.• Zu guter Letzt hat Prime Video noch ein Halloween-Special vonangekündigt, das analog zum X-Mas-Special 2023 in diesem Jahr auf die Bildschirme kommen soll. Wer sich im Oktober erschrecken, aber nicht lachen darf, steht noch nicht fest.