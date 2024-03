Lenn Kudrjawizki: Sergej ist ein Optimist und Kämpfer

Interview

Der Schauspieler spielt Sergei in der neuen AppleTV+-Serie «Constellation». Im Quotenmeter-Gespräch sind auch die hohen Fördergelder ein Thema.

Ihr Welt auf der Erde scheint dieselbe geblieben zu sein, wie sie vor dem Abflug war und doch ist alles anders. Stell Dir vor der Zeitstrahl verläuft nicht horizontal sondern vertikal, wie würde das unsere Sicht auf die Welt verändern? Was bleibt real und was ist Fantasie?Sergei ist der Communication Commander und damit für die Astronauten der Verbindungsmensch zwischen Erde und All. Er leitet die Operation von der Erde aus und mit ihm steht und fällt nicht nur die Stimmung bei den Astronauten sondern auch die Möglichkeit einer sicheren Rückkehr auf die Erde.Sergej ist ein Optimist und Kämpfer. Er fühlt sich für alle Astronaut:innen verantwortlich und gibt niemals auf, für sie zu kämpfen.Diese Fördergelder sind ja nicht geschenkt. Die Produktion kommt mit viel Geld nach Deutschland und bekommt dafür Förderung, damit sie das Geld in der jeweiligen Region ausgibt. Dabei werden neben tollen Produktionen auch Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. Diese Förderung ist sozusagen ein Wirtschaftskreislauf, der uns allen was bringt.Das Lesen war wie ein inneres Feuerwerk. Ich muss gestehen, dass ich die Bücher einige Male gelesen habe, um alles zu verstehen. Ich habe sie wieder und wieder gelesen und es wurde jedes mal faszinierender. So komplex und intelligent, dass ich die Dreharbeiten kaum erwarten konnte. Die erste Begegnung mit Peter hat alles untermauert. Ein herzlicher und geistreichen Mensch, mit dem die Zusammenarbeit zur wertvollen Lebenszeit wurde.Ich hatte Peter schon lange auf dem Schirm, um so schöner war dann die Nachricht über die gemeinsame Zusammenarbeit.Ich bin grundsätzlich Fan von Menschen, die respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Das war bei unserem kompletten Cast der Fall und hat immens dazu beigetragen, dass wir alle gemeinsam eine großartige Produktion hingelegt haben.Diese Serie trägt so viele Geschichten und Möglichkeiten in sich, dass da viel Raum für Fantasie und vielleicht auch eine weitere Staffel sein könnte. Es bleibt spannend.In Kroatien zu drehen ist immer großartig. Die Menschen, die Natur, das Meer, alles wunderbar. Unsere Kroatische Crew ist einfach toll und bringt neben einer wunderbaren Mentalität sehr viel Erfahrung und Professionalität mit ans Set. Immer ein großes Vergnügen dort zu drehen, wo andere Urlaub machen.Unser Junge ist ein junger toller Mann. Ich bin ihm ein Freund und wenn er möchte, auch sein Berater. Ihn managen, das übernehmen aber andere. Ich sehe meine Aufgabe darin für ihn da zu sein, wenn er mich braucht.