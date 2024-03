Quotencheck

Neun Ausgaben hat ProSieben in den vergangenen zwei Monaten ausgestrahlt.

Mit der Clipshow «Darüber staunt die Welt» belegte ProSieben zahlreiche Dienstagabende. Nur wenige Tage vor Weihnachten hieß es „Die witzigsten Weihnachtspannen“ und dafür erntete die rote Sieben 0,79 Millionen Zuschauer, das bedeutete magere 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,35 Millionen Zuschauer, dies führte zu unterdurchschnittlichen 5,6 Prozent.Nach einer kleinen Weihnachtspause ging es am 2. Januar 2024 mit „Die tollkühnsten Tüftler“ weiter. 0,70 Millionen Menschen schalteten ein, darunter 0,31 Millionen Umworbene, die ProSieben einen Marktanteil von 5,1 Prozent brachten. Beim Gesamtpublikum musste man sich mit zweieinhalb Prozent zufriedengeben. „Jetzt schlägt‘ 13!“ sahen am 9. Januar 0,83 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 3,3 Prozent. In der Zielgruppe kletterte die Reichweite auf 0,43 Millionen und deutlich bessere 7,7 Prozent.„Typisch Mann, typisch Frau“ stand am 16. Januar auf dem Programm. ProSieben sicherte sich 0,84 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum blieb mit 3,2 Prozent recht stabil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen lag das Ergebnis bei 0,46 Millionen und 7,9 Prozent. Am 23. Januar sahen 0,61 Millionen das Thema „Die verrücktesten WTF! Augenblicke“. Damit generierte die Fernsehstation aus Unterföhring 2,4 Prozent Marktanteil. 0,30 Millionen aus der Zielgruppe bescherten 5,7 Prozent.Am 30. Januar gab es die Folge „Die puppenlustigen LOL! Momente“ zu sehen, die sich 0,74 Millionen Menschen ansahen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 2,8 Prozent. In der Zielgruppe kam die Show auf 0,39 Millionen und 6,9 Prozent. „Die unglaublichsten Pannen @ Home“ standen am 6. Februar auf dem Programm. 0,62 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil sank auf 2,4 Prozent. Und beim jungen Publikum? Da wollten 0,30 Millionen die Clipshow sehen, die nur 5,3 Prozent Marktanteil holte.Einen Tag vor dem Valentinstag setzte ProSieben auf „Die abgedrehtesten Tier-Momente“. Das sorgte für 0,97 Millionen Zuschauer und vier Prozent. Mit 0,40 Millionen jungen Menschen fuhr man 8,2 Prozent Marktanteil ein. „Die ultimativsten Knalltüten“ verfolgten am 20. Februar noch 0,68 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,34 Millionen Zuschauer verbucht, sodass man auf einen Wert von 7,2 Prozent kam.Die Clipshow «Darüber … die Welt» ist kein wirklich heißes Eisen im Feuer. Im Schnitt schalteten nur 0,75 Millionen Zuschauer ein, es wurden lediglich 2,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Unter den Werberelevanten waren 0,37 Millionen, was zu einem Marktanteil von 6,6 Prozent führte. Vereinzelte Folgen waren durchaus erfolgreich, doch die gesamte Bilanz ist enttäuschend. Dennoch wird ProSieben nicht aufhören, das Programm mit solch unsinnigen Billig-Shows zu fluten.