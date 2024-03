Disney+ muss besser werden

Vermischtes

Der Geschäftsführer von Disney teilte deine Visionen auf einer Medienkonferenz mit.

Disney-CEO Bob Iger sagte auf der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, dass seine Streaming-Dienste technisch mit Netflix gleichziehen müssten. "Wir müssen technologisch auf deren Niveau sein", sagte Iger über Netflix. Er bestätigte, dass Disney+ technisch noch nicht auf dem Niveau des Konkurrenten sei."Als wir Disney+ im Jahr 2019 starteten, war es unser Ziel, robuste Videoerlebnisse in großem Maßstab anzubieten", sagte Iger. "Was wir nicht hatten, war die Technologie, die wir brauchten, um die Kosten für die Kundengewinnung und -bindung zu senken, das Engagement zu erhöhen und im Wesentlichen unsere Margen zu steigern, indem wir die Marketingausgaben senken."Iger fuhr fort: "Wir sind jetzt dabei, all diese Technologien zu schaffen und zu entwickeln, und Netflix ist hier ganz klar der Goldstandard." Auf lange Sicht passe Hulu "sehr gut" in Disneys Streaming-Pläne, so Iger, "auch wenn wir es vielleicht nicht zu einer globalen Marke machen" (außerhalb der USA vermarktet das Unternehmen Hulu-Inhalte unter der Marke Star). Mit "großartigen Inhalten" habe Hulu "eine gute Marke" aufgebaut, sagte Iger und nannte FXs wie «The Bear» und «Shōgun».