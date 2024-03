ID strahlt Doku über Kinder am Set aus

US-Fernsehen

Die Dokumentation dreht sich um Drake Bell, der von Brian Peck Gewalt erfahren musste.

Heute enthüllte Investigation Discovery neues Filmmaterial aus der bevorstehenden. Der Clip zeigt, dass der ehemalige Nickelodeon-Star Drake Bell zum ersten Mal öffentlich die Geschichte des Missbrauchs erzählen wird, den er durch Brian Peck erlitten hat. Brian Peck war sein ehemaliger Dialogtrainer, der 2004 für seine Verbrechen an Drake verurteilt wurde und sich als Sexualstraftäter registrieren lassen musste. Die Doku-Reihe wird an zwei Abenden, Sonntag, 17. März, und Montag, 18. März, auf ID ausgestrahlt.«Quiet on Set: The Darkest Side of Kids TV» deckt die giftige und gefährliche Kultur hinter einigen der bekanntesten Kindersendungen der späten 1990er und frühen 2000er Jahre auf. Der Film lüftet den Vorhang über ein Imperium, das vom Schöpfer Dan Schneider aufgebaut wurde und das die Populärkultur unbestreitbar im Griff hatte. Im Laufe ihrer vier Teile enthüllt die Doku-Serie ein heimtückisches Umfeld, das von Missbrauchsvorwürfen, Sexismus und Rassismus geprägt war.Der Zweiteiler wirft ein Schlaglicht auf diese emotionalen Berichte, indem es ein Muster von ekelhaftem, missbräuchlichem und manipulativem Verhalten aufzeigt, das sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, sowie exklusive Geschichten über Kinderschänder am Set. Diese Interviews, die mit Archivmaterial (das zum Teil noch nie ausgestrahlt wurde), Szenen aus den Sendungen und Kommentaren in den sozialen Medien verwoben sind, werden viele Momente dieser Serien rekontextualisieren, die bei der Erstausstrahlung vielleicht albern oder abwegig erschienen, jetzt aber einen viel dunkleren Unterton haben und eine starke Neudefinition dieser geliebten Sendungen bieten.«Quiet on Set: The Darkest Side of Kids TV» wurde von Mary Robertson und Emma Schwartz inszeniert und von Maxine Productions und Sony Pictures Television - Nonfiction in Zusammenarbeit mit Business Insider produziert.