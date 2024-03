ABC schlachtet die Oscar-Gala aus

US-Fernsehen

Bereits um 10.00 Uhr geht man am Sonntag auf Sendung.

ABC News wird die 96. Oscar-Verleihung mit speziellen Programmen feiern, darunter die Live-Pre-Show" am Sonntag, 10. März, von 10:00-13:00 Uhr Westküstenzeit. Die Berichterstattung vor der Verleihung wird auch auf ABC News Live übertragen, beginnend um 10:00 Uhr und wird den ganzen Tag über bis zum Beginn der Oscar-Verleihung fortgesetzt.«ABC News Live Prime»-Moderatorin und «World News Tonight»-Wochenendmoderatorin Linsey Davis und «Good Morning America»-Wochenend-Co-Moderator und «World News Tonight»-Wochenendmoderator Whit Johnson werden live vom roten Teppich im Dolby Theatre in Hollywood moderieren. Die Sendung enthält Vorschauen auf die Preisverleihung und Live-Interviews mit den Nominierten und Moderatoren sowie eine exklusive Vorschau auf den Governors Ball, die offizielle Feier nach den Oscars. Neben Davis und Johnson werden die Co-Moderatoren von «GMA3: What You Need to Know», Eva Pilgrim und DeMarco Morgan, zusammen mit dem langjährigen ABC News-Korrespondenten Chris Connelly, den ABC News-Mitarbeitern Kelley Carter und Mike Muse, dem Variety-Redakteur für Preisverleihungen, Clayton Davis, und dem Promi-Stylisten Joe Zee ihr Debüt als Oscar-Berichterstatter geben.Im Vorfeld der größten Nacht Hollywoods wird «Good Morning America» Interviews mit Jimmy Kimmel führen, der die Show moderieren wird, und mit Wolfgang Puck, der das Menü für den Governors Ball zusammenstellt. Lara Spencer von «GMA» wird am Donnerstag, den 7. März, und Freitag, den 8. März, vom roten Teppich berichten, und Johnson wird die «GMA»-Sendungen am Samstag und Sonntag aus Hollywood mitmoderieren. Darüber hinaus wird «GMA» am Montag, den 11. März, seine charakteristische «Oscars After Party» live vom Times Square ausstrahlen und nach der Show Updates liefern, einschließlich Spencers Backstage-Interviews sowie alle Reaktionen und Ergebnisse des Abends.Am Freitag, den 8. März, und am Montag, den 11. März, werden Morgan und Pilgrim sowie die Chefkorrespondentin für Gesundheit und Medizin, Dr. Jennifer Ashton, Sonderausgaben von «GMA3: What You Need to Know» vom roten Teppich bzw. live aus dem Academy Museum of Motion Pictures berichten. Besondere Gäste in der Sendung sind der CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, Guillermo Rodriguez von «Jimmy Kimmel Live!» und die Social-Media-Botschafterin der Academy und Red-Carpet-Korrespondentin Amelia Dimoldenberg. «GMA3» wird auch Beiträge über die fünf Nominierten für das Kostümdesign, Vorhersagen für die Oscarnacht, einen Einblick in das Museum, die Bibliothek und das Archiv der Academy sowie die Reaktion des Komikers Roy Wood Jr. auf alle Gewinner der großen Nacht ausstrahlen.