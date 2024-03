RTL plant neue «Team Wallraff»-Reportage

TV-News

Außerdem präsentiert Mario Barth kurz nach Ostern eine Best-of-Sendung von «Mario Barth deckt auf!».

Im vergangenen November feierte RTL ein rundes Jubiläum und schenkte dem Investigativ-Reporter Günter Wallraff eine Sonderausgabe zu «10 Jahre undercover». Nun hat der Kölner Sender eine neue Ausgabe vonangekündigt, dessen Inhalt RTL wie immer erst kurz vor Ausstrahlung bekannt gibt. Zu sehen gibt es die neue Recherche am Donnerstag, 4. April, um 20:15 Uhr. Im vergangenen Jahr beschäftigte sich Wallraff und seine Reporter-Team mit den Bedingungen in Kitas und Krankenhäusern.Im Anschluss an «Team Wallraff» setzt RTL auf weitere journalistische Inhalte. Nach dem obligatorischen «RTL Direkt» kommt es zur zweiten Folge von, das erstmals im vergangenen September auf Sendung ging. Damals lautete das Thema „Inside Tesla Deutschland – Musks Profit auf Kosten der Arbeiter“. Worum es ab 22:35 Uhr gehen wird, ist noch nicht bekannt.Neben harten Fakten präsentiert auch Mario Barth seine Show. Am 3. April heißt es um 20:15 Uhr „Notfall Deutschland“, denn der Komiker befasst sich in seiner neuen Best-of-Sendung mit der Polizei, Feuerwehr, Ärzten und Pflegekräften. Die Einsatzkräfte seien für unsere Gesellschaft unverzichtbar, aber würden von der Politik immer wieder vernachlässigt, wie RTL in seiner Programmankündigung schreibt. Aber allzu oft werde bei ihnen gespart und die Steuermillionen für andere absurde Projekte herausgeworfen. Mario Barth will dem nun nachgehen.