Markus Kavka zeichnet für RTL das Leben von Lothar Matthäus nach

Vermischtes

Nach dem Erfolgspodcast «11 Leben – Die Welt von Uli Hoeneß» von Max-Jacob Ost folgt nun die zweite Staffel, die sich um den Weltmeister-Kapitän von 1990 dreht.

Über ein Jahr hinweg zeichnete der Sportjournalist und «Rasenfunk»-Moderator Max-Jacob Ost das Leben von Uli Hoeneß nach, bis Ost die Person seiner Recherche doch noch zum Interview traf und das Projekt im November 2021 abschloss. Nun hat RTL+ eine zweite Staffel des Podcastsangekündigt, die sich um eine weitere prägende Figur des deutschen Fußballs dreht: Lothar Matthäus. Ab sofort erzählt Moderator Markus Kavka in zehn Episoden über den deutschen Rekordnationalspieler sowie dessen ausschweifendes Privatleben.„Für mich ist das ein echtes Herzensprojekt. Und obwohl ich als Fan schon so viel über ihn wusste, habe ich Lothar Matthäus in diesem Podcast noch mal ganz neu kennengelernt. Insofern hoffe ich, dass auch die Zuhörer:innen am Ende sagen: ‚Hamma wieder was gelernt!‘“, erklärt Markus Kavka, der in dem Podcast zahlreiche Wegbegleiter und Konkurrenten, Journalisten und Prominente zu Wort kommen lässt, um das Leben und Wirken von Lothar Matthäus anhand vielseitiger Perspektiven in allen Facetten nachzuzeichnen. Neben Fußballerkollegen wie Mehmet Scholl, Thomas Helmer, Klaus Augenthaler, Uli Borowka und Aldo Serena sprechen unter anderem die Journalisten Bastian Obermayer, Anja Rützel, Ilka Peemöller, Christoph Biermann und Raphael Honigstein.Bei RTL+ erscheinen am heutigen 6. März die ersten fünf Folgen, kommende Woche folgen die finale fünf Episoden. Die Produktion von WakeWord Studios ist zudem auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, es steht zum Start aber nur eine Folge zum Streamen bereit.