Tom Hanks moderiert WWII-Doku-Serie

US-Fernsehen

Der History Channel hat eine 20-teilige Reihe über den Zweiten Weltkrieg bestellt.

Der History gibt grünes Licht für die neue 20-teilige, unbetitelte WWII-Dokumentarserie, die von Tom Hanks moderiert und gesprochen und von der A+E Factual StudiosTM Gruppe und Nutopia produziert wird. Diese fesselnde und endgültige Serie bietet einen umfassenden Blick auf den Zweiten Weltkrieg dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und selten gesehener Archive, die sowohl die Ursachen als auch die entscheidenden Momente des Krieges beleuchten, der zu den größten und tödlichsten in der Geschichte der Menschheit gehört."Während meiner prägenden Jahre hat jeder einzelne Erwachsene in meinem Leben auf zwei Worte Bezug genommen: Der Krieg", sagte Hanks. "Die nachhaltigen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Welt und meine eigene Familie sind mir nicht entgangen. Ich bin begeistert, mit dem History Channel zusammenzuarbeiten, um diese umfassende Serie in einem langen Format zu produzieren, das uns die Möglichkeit gibt, dieses wichtige Stück Geschichte in seiner Gesamtheit zu erzählen.""Tom ist eine von Amerikas herausragenden Stimmen in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und wird nicht nur für seine Darstellungen auf dem Bildschirm respektiert, sondern auch für seinen tiefen Einblick und sein Verständnis der Ereignisse und Auswirkungen des Krieges", sagte Paul Buccieri, Präsident und Vorsitzender von A+E Networks. "Als führendes Mitglied bei der Kontextualisierung historischer Erzählungen für Generationen teilt Tom unser Engagement, unsere Vision und unsere Verantwortung, erstklassige, auf historischen Fakten basierende Inhalte zu schaffen, die die Grundlage von A+E Networks bilden. Wir fühlen uns geehrt, dass sein historischer Scharfsinn und seine ikonische Stimme dazu beitragen, diese wichtige globale Serie zum Leben zu erwecken. "Mit Tom Hanks in der Hauptrolle enthüllt diese 20-teilige Serie überraschende neue Details des globalen Konflikts und liefert ein komplexes Porträt dieser gefährlichen Zeit in der Geschichte. Die Serie nähert sich dem Krieg aus einer neuen und wahrhaft globalen Perspektive und behandelt Themen, die von der Invasion der Sowjetunion über die blutigen und brutalen Schlachten im Pazifik bis zu Hitlers Reaktion auf Pearl Harbor und den D-Day reichen. Die Serie schildert anschaulich die menschlichen Erfahrungen und behandelt auch die Realität des Rassismus in den US-Streitkräften und die Schrecken des Holocaust.