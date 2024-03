Zweite «Almania»-Staffel läuft auch im Ersten

TV-News

Im April erscheint die achtteilige zweite Staffel, in der Phil Laude als verbeamteter Lehrer Frank Stimpel auftritt, zunächst online in der ARD Mediathek. Wenig später kommen die Folgen auch ins Erste.

„Jede Menge Gelegenheit für Situationskomik, Wortwitz und das selbstironische Spiel mit Vorurteilen und Klischees“, verspricht die ARD mit der zweiten Staffel der Comedy-Serie, die nun einen Starttermin erhalten hat. Die acht neuen Folgen, in denen Phil Laude als Lehrer Frank Stimpel auf die Bildschirme zurückkehrt, erscheinen online first ab dem 19. April in der ARD Mediathek. Anders als die erste Staffel wird die zweite Runde auch im linearen Programm von Das Erste zu sehen sein. Die blaue Eins zeigt die Folgen am Samstag, 20. April, ab 23:40 Uhr.Neben Phil Laude sind auch Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Dela Dabulamanzani, Mathilda Smidt, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth, Jansel Dogan, Derya Dilber, Tim Alberti, Johannes Zeiler, Ludger Pistor und Milton Welsh wieder mit dabei. Neu zum Cast stoßen unter anderem Sina Tkotsch und Edin Hasanovic. Die Drehbücher zu den acht halbstündigen Folgen schrieb das Autorenteam um Headautor Thomas Mielmann bestehend aus Brix Vinzent Koethe, Niklas Marxen, Jennifer Bentz, Lena Liebkind und Phil Laude. David Gruschka führte Regie. «Almania» ist eine Produktion der DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggi Tales. Kirstin Wille fungierte als Produzentin, ausführender Produzent ist Sebastian Fruner.Stimpel, inzwischen verbeamtet, will das Beste für die Klasse – nur passt seine Vorstellung vom Besten selten zu den realen Gegebenheiten. Sein aktuelles Ziel lautet Mittlere Reife für alle seine Schüler. Dass das mit Hürden aller Art verbunden sein wird, ist eigentlich jedem außer Stimpel klar, und nicht die geringste ist die Selbsteinschätzung seiner Schülerschaft. Zumal Stimpels pädagogische Mittel zwischen haarscharf und scheunentorweit an der Zielgruppe vorbeigehen.