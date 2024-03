600. Ausgabe: «3 nach 9» feiert mit Bundeskanzler Scholz

TV-News

Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen in der Jubiläumssendung unter anderem auch den ehemaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel sowie die ehemaligen Profisportler Andrea Petkovic und Thomas Hitzlsperger.

Aufgrund ihrer langjährigen Präsenz im deutschen Fernsehen wirdauch als die „Mutter aller Talkshows“ bezeichnet. Die monatliche Sendung ist seit 1974 on air und feiert am kommenden Freitag, 8. März, ein rundes Jubiläum. Das Moderatoren-Duo Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo präsentieren die nunmehr 600. Ausgabe der Gesprächsrunde der ARD-Anstalt Radio Bremen. Zum Jubiläum gibt sich ab 22:00 Uhr die wohl prominenteste Persönlichkeit des Landes die Ehre: Bundeskanzler Olaf Scholz, auch wenn er angesichts niedriger Umfragewerte derzeit wenig Grund zum Feiern hat.Scholz soll zu den Themen Kommunikation in Krisenzeiten und gegenseitiges Vertrauen von Bevölkerung und Politikern Stellung beziehen. Außerdem verrät der Politiker, welche Erinnerungen er an seinen letzten Besuch im Bremer Studio an der Weser hat, als er sich – damals noch im Amt des Hamburger Bürgermeisters – mit Giovanni di Lorenzo einen Ruderwettkampf lieferte.Die weiteren Gäste der Sendung sind Bernhard Vogel, der als bislang Einziger Ministerpräsident in zwei Bundesländern war – zunächst in Rheinland-Pfalz und später in Thüringen. Jetzt zieht der 91-Jährige Lebensbilanz und gewährt Einblicke in die Geschichte der Bundesrepublik. Zudem stehen die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic, Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger, die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim und die Kulturwissenschaftlerin Marie Meimberg Rede und Antwort. Anlässlich seines 65. Geburtstages am 9. März zeigt Radio Bremen im Anschluss an «3 nach 9» die aktualisierte Fassung der Dokumentation, die aus dem Jahr 2019 stammt.