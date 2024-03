CBS arbeitet an Daily Soap

US-Fernsehen

Für die neue Serie wurde die «Bold and the Beautiful»-Autorin Michele Val Jean gewonnen.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Daily Soaps aus dem Programm der US-Networks verschwunden. Der Sender CBS hat seine Tochter CBS Studios NAACP Production Venture und P&T Studios (ein Unternehmen von Procter & Gamble) an einen Tisch gebracht, um eine neue tägliche Serie zu entwickeln.In der offiziellen Beschreibung vonheißt es, die Serie "folgt dem Leben einer wohlhabenden schwarzen Familie in einer noblen Gated Community". Als Autorin, Showrunnerin und ausführende Produzentin wird Michele Val Jean fungieren. Seit 2012 ist Val Jean Autorin von «The Bold and the Beautiful» und hat auch für Serien wie «General Hospital» und «Santa Barbara» geschrieben.„«The Gates» wird alles sein, was wir an Daytime-Drama lieben, aus einer neuen und frischen Perspektive", sagte Sheila Ducksworth, Präsidentin des CBS-Studios NAACP Venture. "Diese Serie wird ein traditionell unterversorgtes Publikum ansprechen und hat das Potenzial, ein bahnbrechender Moment für das Fernsehen zu werden. Mit vielschichtigen Charakteren, spannenden Handlungssträngen und der schwarzen Kultur im Mittelpunkt wird «The Gates» eine wirkungsvolle Repräsentation bieten - einer der wichtigsten Prüfsteine des Projekts. Ich freue mich, dieses Projekt mit CBS und P&G zu entwickeln, zwei der ältesten und leidenschaftlichsten Verfechter des Fernsehens und der Tageszeitungen, und mit der NAACP, deren anhaltendes Engagement für schwarze Stimmen und Künstler sowohl stark als auch inspirierend ist. Ich möchte auch George Cheeks von CBS, Derrick Johnson von der NAACP und Marc Pritchard von P&G für ihr persönliches Engagement und ihre Unterstützung danken, damit wir mit 'The Gates' den nächsten Schritt machen können.