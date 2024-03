Warner Bros. Discovery schließt Rooster Teeth

Wirtschaft

Nach 21 Jahren gehen die Lichter des Streaming-Dienstes aus.

Der Medienkonzern Warner Bros. Discovery hat die Hoffnung auf eine Rettung von Rooster Teeth aufgegeben und stellt den Betrieb ein. Die Spieleplattform, die auch über eine Fandon- und Comedy-Unterhaltungssparte verfügt, war aus einem früheren Deal mit dem Telekommunikationsanbieter AT&T hervorgegangen. Mit der Schließung des Unternehmens gehen 150 Vollzeitstellen verloren.„Seit Warner Bros. Discovery nach der Übernahme von TimeWarner durch AT&T die Kontrolle über Rooster Teeth übernommen hat, hat das Unternehmen weiter in unser Unternehmen, unsere Inhalte und unsere Community investiert“, sagte CEO Jordan Levin. „Schweren Herzens gebe ich jedoch bekannt, dass Rooster Teeth aufgrund der Herausforderungen, denen sich die digitalen Medien durch grundlegende Veränderungen im Verbraucherverhalten und der Monetarisierung über Plattformen, Werbung und Sponsoring stellen müssen, geschlossen wird.“Warner Bros. Discovery beabsichtigt, bestimmte Inhalte und den gesamten Katalog von Rooster Teeth zu veräußern. Dazu gehören die Zeichentrickserie «RWBY», die Science-Fiction-Parodie «Red vs. Blue» und «Gen:Lock» von Michael B. Jordan. Außerdem soll das Podcast-Netzwerk weitergeführt werden. "Warner Bros. Discovery dankt den bahnbrechenden Machern und Partnern von Rooster Teeth sowie dem starken Management-Team für ihren langjährigen Erfolg", heißt es in einer Mitteilung des Medienunternehmens. "Ihre leidenschaftlichen und treuen Fans sind der Beweis für ihre Leistungen."