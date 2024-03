Dritte «Superman & Lois»-Staffel startet noch im März

TV-News

ProSieben Fun zeigt immer donnerstags jeweils zwei Folgen der Superhelden-Serie als Deutschlandpremiere.

Rund ein Jahr nach der US-Premiere bei The CW kommt die dritte Staffel der Superhelden-Serienach Deutschland. ProSieben Fun wird die 13-teilige Staffel ab Donnerstag, 28. März, ausstrahlen. Zum Auftakt serviert der Pay-TV-Sender seinem Publikum ab 20:55 Uhr eine Doppelfolge. «Superman & Lois» folgt damit auf die beiden Serien «The Outlaws» und «The Rook», die jeweils am 21. März ihren Abschluss finden. Zu Beginn der Primetime bleibt es bei der Ausstrahlung von «The Catch».In den Hauptrollen der Superhelden-Reihe, die sich vor allem mit dem Zusammen- und Familienleben von Clark Kent und Lois Lane beschäftigt, nachdem sie eine Familie gründeten, spielen Tyler Hoechlin als Superman beziehungsweise Clark Kent und Elizabeth Tulloch als Lois Lane. In der dritten Staffel übernimmt Michael Bishop die Rolle des Jonathan Kent, der in den ersten beiden Runden von Jordan Elsass gespielt wurde. Weiterhin mit dabei ist Alex Garfin als Jordan Kent. Weitere Hauptcharaktere werden von Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Tayler Buck, Sofia Hasmik sowie Chad L. Coleman und Gastdarsteller Michael Cudlitz als Lex Luthor gepsielt.Im Auftakt der dritten Staffel setzt die Geschichte ein, kurz nachdem Smallville einer Katastrophe gerade noch einmal entkommen war, und die Bewohner langsam wieder zur Tagesordnung übergehen. Lana muss sich als neue Bürgermeisterin beweisen und zudem mit ihrer Scheidung von Kyle klarkommen. Jordan trainiert unterdessen seine Superkräfte mithilfe seines Vaters. Doch dann setzt er sich über dessen Anweisung hinweg und gefährdet dadurch sein Leben. Lois verfolgt derweil die Spur des angeblichen Schwerverbrechers Bruno Mannheim. Tom Cavanagh führte nach den Drehbüchern von Jerry Siegel und Joe Shuster Regie.