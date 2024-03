«Rent a Comedian» verliert 0,81 Millionen von «TV total»

Quotennews

Auch diese Woche waren 1,28 Millionen vor dem Fernseher, um mit und über Sebastian Pufpaff lachen zu können.

In den vergangenen Monaten machteneine starke Entwicklung durch. Weil man «Blamieren oder Kassieren» an RTL lizenziert hatte, muss man deutlich mehr Comedy-Content herstellen. Das belohnen die Zuschauer, die Reichweiten sind auf ein hohes Niveau angewachsen. Die erste Folge im März sahen nun 1,28 Millionen Zuschauer, das bedeutete bei ProSieben tolle 4,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte man 0,63 Millionen, das heißt auf Marktanteile gemünzt: 11,5 Prozent.Im Anschluss lief eine weitere Folge von. Bereits in den Vorwochen konnte die Sendung das Niveau nicht wirklich halten. Osan Yaran musste in einem Freizeitpark aushelfen, Janine Michaelsen musste als Skilehrerin für Kinder eine gute Figur abgeben. Unter Strich baute man gegenüber dem Vorprogramm massiv ab. Die Sendung unterhielt 0,47 Millionen Zuschauer, das führte zu 2,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,25 Millionen aufgeschrieben, das bedeutete 4,9 Prozent.Statt ab 22.15 Uhr auf weitere Comedy-Inhalte wie Serien zu setzen, wiederholte ProSieben die Show. Nur 0,18 Millionen Menschen schalteten zwischen 22.25 und 00.45 Uhr ein und verhalfen Ralf Schmitz und Chris Tall zu 1,6 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen kam die Wiederholung auf 3,4 Prozent.