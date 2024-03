Zweite «Glücksrad»-Staffel startet noch im März

TV-News

Moderiert werden die Folgen erneut von Sonya Kraus, die aber in Guido Cantz einen neuen Co-Moderator erhält.

Fast ein gesamtes Jahr hat es gedauert, ehe RTLZWEI mit der Ausstrahlung der ersten Staffeldurch war. Debütiert hatte die Neuauflage beim Grünwalder Sender am 26. Januar 2023, am 11. Januar dieses Jahres strahlte man die vierte und finale Folge mit Thomas Hermanns als Co-Moderator von Sonya Kraus aus. Ganz so lange dürfte die zweite Staffel nicht brauchen, obwohl sie aus acht Folgen besteht.Los geht die neue «Glücksrad»-Runde am 28. März um 21:15 Uhr, immer donnerstags setzt RTLZWEI auf die Gameshow, deren Nachlauf ab 22:15 Uhr aus dem Comedy-Formatbestehen wird. Neben der verkürzten Laufzeit ist auch Guido Cantz neu beim «Glücksrad». Er wird sich mit Kraus beim Moderieren und Umdrehen der Buchstabentafeln abwechseln.Das Konzept hingegen bleibt altbewährt: Zunächst wird am Rad gedreht, Geld erspielt und Buchstaben (Stichwort: ERNSTL) gewählt werden. Pro Sendung drehen immer sechs Kandidaten am Rad. Wer schafft es ins Champions-Finale und wem gelingt der große Coup in der Buzzer-Runde? Am Ende hoffen alle, dass sie als Sieger mit einem stolzen Sümmchen in der Tasche nach Hause gehen. RTLZWEI verspricht „mitreißende Drehungen, knifflige Rätsel und jede Menge Spaß“. «Glücksrad» wird von Banijay Productions Germany produziert.