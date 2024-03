TNT Sports startet Sportblock bei truTV

US-Fernsehen

Außerdem wird «Impractical Jokers» zu TBS wechseln.

TNT Sports wird ab Montag, den 11. März, eine Woche vor Beginn der NCAA Division I Men's Basketball Championship, einen neuen nächtlichen Sportprogrammblock auf truTV ausstrahlen. Das neue Programmfenster zur Hauptsendezeit wird aus Live-Sport, Original-Sportübertragungen und zusätzlichen Sportinhalten bestehen."Wir sind ständig bestrebt, die besten Sportinhalte und -erlebnisse für Sportfans zu schaffen und zu liefern, wo auch immer sie sich befinden, und dies ist eine aufregende Gelegenheit, die Reichweite unserer erstklassigen TNT Sports-Programme mit größerer Konsistenz über das ganze Jahr hinweg zu erweitern", sagte Luis Silberwasser, Vorsitzender und CEO von TNT Sports. Durch die Schaffung eines Primetime-Sportblocks auf truTV, zusätzlich zu unserem bestehenden Premium-Live-Sportprogramm auf TNT und TBS, sind wir nun in der Lage, unseren Fans ein umfassenderes Sportangebot zu bieten und gleichzeitig zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für unsere Sportabteilung und unsere strategischen Geschäfts- und Ligapartner zu schaffen.Das kommende-Programm - eine konsistente Reihe von Inhalten, die regelmäßig unter der Woche von 18 Uhr bis spät in die Nacht ausgestrahlt werden - wird Folgendes umfassen: Live-Events wie die Spiele des NCAA Men's Basketball Tournament, die entweder exklusiv auf truTV oder als Simulcast von TNT und/oder TBS ausgestrahlt werden. Simulcasts von Live-Spielen, die auf TNT und/oder TBS ausgestrahlt werden, in allen Sportkategorien. TNT Sports Update, eine tägliche 30-minütige Live-Nachrichtensendung, die unter der Woche um 18.00 Uhr ausgestrahlt wird., eine der erfolgreichsten Serien auf TruTV, wird in diesem Sommer mit neuen Episoden zu seinem neuen Zuhause auf TBS wechseln. Zeitgleich mit dem Start von TNT Sports auf truTV wird die Serie bis Anfang April sowohl auf truTV als auch auf TBS ausgestrahlt, und zwar mit aufeinanderfolgenden Episoden am Donnerstag, den 7. März, und nach den NCAA Final Four National Semifinals der Männer am Samstag, den 6. April.