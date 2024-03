Nächste «Beatrice Egli Show» läuft nicht im Ersten

TV-News

Anfang April präsentiert die Schweizerin wieder ihre Schlagershow im SWR und MDR. Im ARD-Hauptprogramm wird die Show aber nicht zu sehen sein, dafür hat sich eine dritte Rundfunkanstalt angeschlossen.

Nach ihrer Premiere im Ersten erhieltim vergangenen November eine weitere Chance sich im Hauptprogramm der ARD zu zeigen. Diese nutzte die Schlagershow mit der einstigen «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinnerin eigentlich eindrucksvoll, denn gerade beim jüngeren Publikum war die Einschaltquote mit 9,7 Prozent ausgezeichnet. Dennoch wird die kommende Ausgabe nicht im Ersten zu sehen sein. Stattdessen läuft «Die Beatrice Egli Show» am 6. April um 20:15 Uhr sowohl im SWR und MDR Fernsehen als auch im Programm des Norddeutschen Rundfunks (NDR), der sich erstmals der Ausstrahlung anschließen wird.Neben der Verwertung in den dritten Programmen ist die Sendung nach der Übertragung in der ARD Mediathek abrufbar. Am Samstag, den 18. Mai, ist die Sendung um 20:10 Uhr im SRF zu sehen. Zu Gast bei Beatrice Egli in ihrer Samstagabend-Show sind diesmal Howard Carpendale, Kerstin Ott, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg und Lucy Diakovska. Hinzu kommen unter anderem der kanadische Pianist und Sänger Michael Kaeshammer, Alina, Alexander Eder sowie der Cast von «Disneys Die Eiskönigin – Das Musical».„Es ist absolut fantastisch, auch bei meiner kommenden Show die aktuell erfolgreichsten Stars der deutschen Musikszene auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen“, freut sich Beatrice Egli und verspricht: „Es wird wieder ein Feuerwerk der Emotionen werden, denn meiner Einladung sind Superstars wie Kerstin Ott, Semino Rossi, Ben Zucker und Howard Carpendale gefolgt. Sie sind unter anderem die Garanten, die für eine einzigartige Stimmung sorgen werden. Aber ich habe auch wieder die ganz leisen und überraschenden Momente für mein Publikum mit dabei, die die unter die Haut gehen. Denn genau diese Mischung ist es, die meine Show besonders macht.“ «Die Beatrice Egli Show» wird von SWR NDR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment in Berlin-Adlershof produziert.