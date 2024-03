Elizabeth Hurley lockt 1,60 Millionen zu «GNTM»

Quotennews

Im Anschluss an die Reality-Show sanken die Reichweiten von Gina-Lisa Lohfink wieder massiv.

Drei Wochen hat Redseven Entertainment das offene-Casting aus Berlin ausgeschlachtet. Erst mit der vierten Folge kam Bewegung in die Unterhaltungsshow, in der in diesem Jahr zwei Gewinner gesucht werden. Das Team flog mit den Kandidaten und Kandidatinnen von der deutschen Hauptstadt nach Teneriffa, um dort das erste Fotoshooting der Staffel zu absolvieren. Neben Jean Paul Gaultier war dieses Mal auch Elizabeth Hurley am Set.Die 19. «GNTM»-Staffel startete mit 2,04 Millionen Zusehende und fiel von 1,67 über 1,62 Millionen auf 1,60 Millionen. Trotz des hohen Schwundes war der Marktanteil mit 6,7 Prozent weiterhin sehr hoch. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern ging es mit 1,22 Millionen los, die drei nächsten Wochen folgen 1,02, 0,87 und nun am Donnerstag eine Verbesserung auf 0,97 Millionen. In der Zielgruppe erreichte die Show mit Heidi Klum einen Marktanteil von 18,3 Prozent.Um 23.00 Uhr startete eine weitere Episode von. In Las Vegas möchte die ehemalige «Topmodel»- und «Forsthaus Rampensau Germany»-Teilnehmerin in den Bund der Ehe gehen. Die erste Folge holte nur 0,52 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen und 8,1 Prozent gemessen. Die zweite Geschichte, die bis 00.25 Uhr andauerte, sahen noch 0,31 Millionen Zuschauer, wovon 0,16 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. 3,1 Prozent der Zuschauer sahen die Show, bei den Werberelevanten erreichte die Joyn-Sendung 7,0 Prozent.