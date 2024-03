«Bergdoktor»-Finale übertrifft die sechs Millionen

Quotennews

Die Fernsehserien «SOKO Stuttgart» und «Notruf Hafenkante» werden ihre aktuellen Staffeln ebenfalls im März abschließen.

Die Mainzer Fernsehstation ZDF strahlte am Donnerstag um 18.00 Uhr die neue Folge „Das Keltengrab“ der Serieaus. Die vorletzte Folge der aktuellen Staffel beschäftigte sich mit einem keltischen Fürstengrabes in Hochdorf, bei dem eine Mitarbeitern des Denkmalamtes tot aufgefunden wurde. Das Drehbuch von Simon X. Rost verfolgten 3,45 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Gero Weinreuter brachte es auf 20,5 Prozent Marktanteil. Die Serie mit Astrid M. Fünderich und Peter Ketnath sicherte sich einen Marktanteil von 8,4 Prozent bei den jungen Menschen, die Reichweite wurde auf 0,23 Millionen beziffert.Auf dem 19.25-Uhr-Slot lief die drittletzte-Geschichte, die den Titel „Bittersüß“ trug. Das Buch von Heike Brückner von Grumbkow und Jörg Brückner beschäftigte sich mit Polina, die Influencerin und Inhaberin eines XXL-Dessous-Ladens war, aber niedergeschlagen aufgefunden wurde. Auch Polinas Ex-Mann Marlon geriet in Verdacht. Ob sich diese Spur als richtig herausstellte, sahen 3,53 Millionen Zuschauer und brachte dem ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Die Arbeit von Dietmar Klein mit Sanna Englund und Matthias Schloo verbuchte 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass die Mainzer auf schwache 5,9 Prozent Marktanteil kamen.Beim Staffelfinale vonfreuten sich Karla und Markus Jenner auf die Geburt der Zwillinge, doch Dr. Martin Gruber sorgte sich um Karla, denn eine Gerinnungsstörung könnte Probleme bereiten. Die Serie mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht und Monika Baumgartner sicherte sich 6,02 Millionen Zuschauer, das Buch von Philipp Roth mit dem Titel „Über den Schatten“ brachte einen Marktanteil von 23,0 Prozent. Die Arbeit von Ulrike Hamacher brachte 0,68 Millionen junge Menschen, die für 11,8 Prozent Marktanteil standen.