Am Karfreitag trumpft «Detektiv Conan» auf

TV-News

Zwischen Vormittag und späten Abend werden zahlreiche Spielfilme gezeigt.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx widmetden Karfreitag. Los geht es um 20.15 Uhr mit dem Spielfilmaus dem Jahr 1997. Shin'ichi Kudo ist 17 Jahre alt und Oberschülerdetektiv. Als er zwei Männer bei einem verdächtigen Deal beobachtet, wird ihm ein Gift verabreicht, das ihn in einen kleinen Jungen zurückverwandelt. Sicherheitshalber verschweigt Shin'ichi seine wahre Identität und gibt sich als Conan Edogawa aus, um in der Detektei von Rans Vater Kogoro Mori nach Informationen über die Bösewichte zu suchen. Im Namen von Mori und mithilfe von Professor Agasa löst er nun einen Fall nach dem anderen.Ab 12.55 Uhr folgtaus dem Jahr 1998, um 14.45 Uhr setzt die Münchner Fernsehstation auf die japanische Produktionaus dem Jahr 1999. Im Jahr 2000 stellte manher, der um 16.35 Uhr läuft. Für 18.20 Uhr istvorgesehen.Schließlich läuftum 20.15 Uhr. Die «Sherlock Holmes»-Hommage stammt aus dem Jahr 2002. Conan und seine Freunde werden zum Testlauf eines neuen Videogames eingeladen, das sich in einer virtuellen Welt abspielt. Als der Spielentwickler tot in seinem Büro aufgefunden wird, sind alle Teilnehmer in großer Gefahr. Ein Virus mit dem Namen Arche Noah hält die Kinder in der virtuellen Welt gefangen. Voraussetzung, um das Spiel lebend wieder zu verlassen, ist, dass mindestens einer der Teilnehmer gewinnen muss. Kann Conan das Spiel bezwingen und die anderen Kinder retten?