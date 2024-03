Sonderprogrammierung für «Chicago»-Crossover

TV-News

An Ostersamstag läuft ein weiteres Aufeinandertreffen verschiedener Serien.

Am Samstag, den 30. März, ändert VOXup die Ausstrahlung der «Chicago»-Serien. Am Karsamstag laufen um 20.15 Uhr zwei Folgen vonin Wiederholung, ehe die-Episode „Der Augenzeuge“ aus der sieben Staffel wiederholt wird. Die Geschichte mit Jesse Spencer, Taylor Kinney und Jesse Lee Soffer wurde erstmals am 18. Oktober 2020 ausgestrahlt.Um 22.55 Uhr folgt schließlich die Folge „Gute Absichten“ vonals Free-TV-Premiere. Das Crossover stammt aus dem Jahr 2018. Der Feuerwehrmann Joe Cruz gibt einen wertvollen Hinweis, der zur Ergreifung von Kriminellen führt, die einen Schlüssel der Feuerwehr verwenden. Voight versucht die Ermittlungen durchzuführen, ohne den Ruf eines Mordopfers zu schädigen.Ab 23.40 Uhr laufen noch einmal zwei «Chicago Med»-Episoden im Rerun, ehe die «Chicago P.D.»-Episode ausgestrahlt wird. Diese läuft bis 03.00 Uhr, weil in der Nacht zum Ostersonntag die Zeit vorgestellt wird.