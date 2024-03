New Jersey-Hausfrauen gehen im Mai weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel von «The Real Housewives of New Jersey» steht an.

Staffel 14 vonfeiert am Sonntag, den 5. Mai um 20.00 Uhr Premiere. Nun kehren kehren die Hausfrauen Teresa Giudice, Melissa Gorga, Dolores Catania, Margaret Josephs, Jennifer Aydin, Danielle Cabral und Rachel Fuda bei Bravo zurück zurück. Teresa ist glücklich in ihrer Liebesblase mit Ehemann Louie und versucht, ihren Frieden zu bewahren, indem sie die Beziehung zu ihrem Bruder Joe, ihrer Schwägerin Melissa und ihrer früheren Freundin Margaret abbricht. Doch während sie sich in ihrem neuen Familienleben mit Louie zurechtfindet, erreichen ihre Emotionen einen neuen Höhepunkt, denn ihre Tochter Gabriella bereitet sich darauf vor, aufs College zu gehen.Melissas Welt verändert sich völlig, als sie und Joe ihre Tochter Antonia aufs College schicken. Melissa konzentriert sich auf ihre Familie, denn ihre Mutter wird immer älter und Melissa und ihre Schwestern debattieren darüber, was das Beste für ihre Mutter in der Zukunft ist. Da ihr Geschäft, Envy, floriert, überlegt sie, was der nächste große Schritt für die Boutique sein könnte.Dolores war schon immer die Friedensstifterin im Freundeskreis, aber in diesem Jahr steht sie am Scheideweg in ihrer Beziehung zu ihrem anhänglichen Freund Paulie. Wird Dolores, während er seine Scheidung abschließt, bereit sein, ihr Glück zu finden?