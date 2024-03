Hochkultur oder Serien-Abspielstationen?

International

Die MFE-Sender in Spanien strahlen ein vielfältiges Programm aus. Vor allem Nachrichten und Magazine stehen hoch im Kurs.

Seit dem Jahr 2005 sendet der Sender Cuatro (spanisch für Vier). Das Unternehmen gehört zu Mediaset España und ist Teil von Media For Europe. Ein großes Aushängeschild des Senders ist die spanische Version von, die die Programmverantwortlichen in Doppelfolgen ab 21.05 Uhr abfeuern. So erreichte die erste Folge 1,39 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von weit überdurchschnittlichen 9,9 Prozent. Die zweite Folge, meist eine Wiederholung, erreichte 0,86 Millionen am Montagabend und lag somit immer mit 6,4 noch deutlich über dem Senderschnitt von 0,65 Millionen. Am Montag ist die Talkshowab 22.50 Uhr gelaufen. Blanca Suárez, Lorena Castell und Joaquín Reyes waren dabei und sorgten für einen Marktanteil von 7,1 Prozent.Die 14-Uhr-Nachrichten des Berlusconi-Senders gingen 50 Minuten on air und erreichten 0,45 Millionen Zuschauer. Die 20-Uhr-Nachrichten erreichten am Montag ebenfalls 0,45 Millionen. Im Anschluss an die 40-minütigen Nachrichten schickte man noch die Sportnachrichten auf Sendung. Das 15-minütige Magazin informierte 0,32 Millionen Menschen. Zwischen 11.30 und 14.00 Uhr strahlt der Sender das Magazinaus und erntete damit 0,17 Millionen Zuschauer. Diego Losada führt durch die Sendung.Risto Mejide geht in der Nachmittagssendungvon Cuatro mit viel Humor an Bord, um die Fake News zu demontieren, die in letzter Zeit die Medien überschwemmen. 100 Minuten Sendezeit hat das Format, das um 14.20 Uhr startet und auf 0,53 Millionen Zuschauer kommt. Mit, das um 18.00 Uhr kommt, schaut man auf die Themen des Tages. 0,32 Millionen Menschen verfolgten das Format.Der zweite Mediaset-Sender heißt Telecinco und sendet am Montagabend um 21.50 Uhr die spanische Version von «Deal or no Deal».erreichte 1,08 Millionen Zuschauer und sicherte sich 7,6 Prozent. Ab 22.50 Uhr folgte, die Serie erreichte noch 0,28 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent. Die 15-Uhr-Nachrichten der Fernsehstation schauten 1,19 Millionen Zuschauer, die 21-Uhr-Nachrichten informierten 1,28 Millionen Zuschauer. Mit 9,6 Prozent Marktanteil war man erfolgreich.Mit, einer Unterhaltungsshow mit Sandra Barneda und César Muñoz erreichte die Fernsehstation am Montag 0,93 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent. Zwischen 17.00 und 20.00 Uhr kam das dreistündige Magazinauf 0,89 Millionen Zuschauer und tolle 10,5 Prozent. Die Sendung wird von Ana Rosa Quintana moderiert. Die Spielshowerreichte auf dem 20-Uhr-Slot 1,17 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent.