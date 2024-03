Filmserie über Tesla in Arbeit

Kino-News

Showdog Studios arbeitet an dem Werk von Nikola Tesla.

Das Studio Showdog Studios hat sich die Bücher an der von Tim Eaton mitverfassen Biografie „Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla“ aus dem Jahr 1996 und das kürzlich erschienene Sachbuch „Tesla: Wizard of War“ sowie verschiedene Arbeiten des Autors Marc J. Seifer gesichert. Eaton, Co-Autor, wird auch bei den drei geplanten Filmen mitwirken."Wir sind stolz darauf, mit Marc und Tim zusammenzuarbeiten und glauben, dass sie ein starkes Vehikel sein werden, durch das wir erforschen können, wie in einer Welt, die zunehmend von Technologie und deren Missbrauch beeinflusst wird, Teslas sehr menschliche Geschichte über die Bürde des Genies eine aktuelle und warnende Geschichte ist, aus der wir lernen können", sagte Showdog-Gründer John Attard in einer Erklärung. Attard und Showdog-Geschäftsführer Robert Harris werden als ausführende Produzenten an der Trilogie mitwirken.„Wenn die Leute heute das Wort Tesla" hören, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zuerst an das gleichnamige Automobilunternehmen denken", sagte Harris. "Was man nicht weiß, ist, wie einflussreich Nikola Tesla bei der Gestaltung der Zukunft war und welchen Preis ein Mann zahlen musste, der ebenso komplex wie genial war. Dies ist eine menschliche Geschichte über das schiere Gewicht von Größe in einer Welt, die sie ausnutzen will, und es gibt so viele Geschichten über eine außergewöhnliche Figur zu erzählen, deren Karriere und Leben so viele Wendungen hatte."