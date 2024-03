0,82 Millionen sehen Markus Lanz zur Geisterstunde

Quotennews

Das ZDF eröffnete den Mittwochabend mit einer Spezial-Ausgabe von «Aktenzeichen XY».

Vor drei Wochen erreichte5,42 Millionen Zuschauer und sicherte sich sogar 1,21 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Am Mittwoch beschäftigte sich die 90-minütige Sendung von Rudi Cerne mit drei gelösten Fällen. So ging es um einen Mord in einer Familie, einer Erdrosselung einer älteren Dame und einen Tod in der Badewanne. 5,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten die Sendung ein, die auf 19,7 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum waren 1,03 Millionen dabei, das sorgte für 18,5 Prozent.Die letzte „Gelöst“-Folge wurde am 9. Februar 2022 gesendet und erreichte 5,45 Millionen Zuschauer und sicherte sich 1,19 Millionen junge Leute. Die „Gelöst“-Ausgabe vom Juli 2020 kam dagegen nur auf 4,71 Millionen Zusehende. Das im Anschluss ausgestrahltehatte nun 3,94 Millionen Zuschauer, wovon 0,69 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 17,5 Prozent bei allen sowie 13,9 Prozent bei den jungen Menschen. Die Dokumentationinformierte 1,76 Millionen Zuschauer und führte zu schwachen 10,2 Prozent. 10,3 Prozent der jungen Leute waren dabei.war ein Hit. 1,66 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten um 23.00 Uhr ein, der Marktanteil belief sich auf passable 14,3 Prozent. Beim jungen Publikum blieben 0,23 Millionen (10,1%) wach. Schließlich gingum Mitternacht auf Sendung. Die Folge mit die Politikerinnen Franziska Brandmann (FDP) und Katharina Stolla (Bündnis 90/Die Grünen) erreichte noch 0,82 Millionen und 11,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,9 Prozent gemessen.