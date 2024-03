0,60 Millionen Umworbene für «Die Bachelors»

Quotennews

Die neueste Folge der Reality-Show holte wieder bessere Reichweiten. Die 17.00 Uhr-Stunde war bei den Umworbenen eine Katastrophe.

Seit Wochen kommt RTL mit seinennicht wirklich aus dem Quotentief. Aber: Der Sender sagt auch nicht, wie viele Menschen das Format ohne Werbung bei RTL+ streamen. Die neuste Sendung sahen am Mittwochabend aber dann doch bessere 1,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das bedeutete immerhin 5,0 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,60 Millionen auf dem Zettel, in der Zielgruppe sorgte dies für 11,1 Prozent. In den drei Wochen zuvor riss man die Zehn-Prozent-Marke.Eine neue Folgeverfolgten um 17.00 Uhr 1,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Dieses Mal erläuterte der Anwalt Christopher Posch, wie eine Frau den Unterhalt ihrer Kinder erkämpfen kann. Das ließen sich 8,9 Prozent der Zuschauer nicht entgehen. Natürlich durfte auch ein bisschen Dramatik nicht fehlen. „Dana ist perplex, als sie dann auch noch von Nicos Freunden aufgesucht wird, denn die hat Interessantes zu erzählen“, so RTL. 0,09 Millionen junge Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil wurde auf miese 6,1 Prozent beziffert.Beiblieben 0,84 Millionen Zuschauer dran. Patrizia kommt bei Utes Angriff zwar mit einem blauen Auge davon, doch Ute weiß, dass sie zu weit gegangen ist. Sie ist gezwungen, vor ihrer Erzfeindin zu Kreuze zu kriechen. Das wollten 6,5 Prozent der Zuschauer sehen. Mit 0,11 Millionen Werberelevanten holte RTL noch schlechte 5,8 Prozent.