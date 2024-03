Food Network sucht «Best Bite in Town»

US-Fernsehen

Guy Fieri rekrutiert Noah Cappe für die neue Serie.

Während Guy Fieri, der ausführende Produzent von «Diners, Drive-Ins and Dives», einen vollen Terminkalender hat und Restaurants im ganzen Land besucht, ruft er seinen Kumpel Noah Cappe dazu auf, ihm bei der Suche nach demin der neuen Food Network-Serie zu helfen, die am Freitag, den 12. April um 21 Uhr Premiere hat. In jeder Folge stellt Noah einen Bite Club zusammen, dem zwei Köche angehören, darunter Tiffani Faison, Shota Nakajima, Joe Sasto, Aarti Sequeira und Jet Tila. Gemeinsam erkunden sie die lokale Gastronomieszene in Städten im ganzen Land und besuchen sechs der beliebtesten Lokale in jeder dieser Städte. Nachdem sie die Stadt erkundet und eine Vielzahl von Gerichten probiert haben, nominieren Noah und der Bite Club drei außergewöhnliche Gerichte, die sie einer hochkarätigen Jury präsentieren, um den besten Happen der Stadt zu küren."Seit Jahren fahre ich in große und kleine Städte, um nach Lokalen zu suchen, die tolle Gerichte anbieten. Aber egal, wie viele Kilometer ich mit dem Camaro zurücklege, ich kann sie einfach nicht alle in DDD unterbringen. Deshalb habe ich meinen Kumpel Noah Cappe und den Bite Club um Hilfe gebeten, die sich nun auf eigene Faust auf die Suche nach tollen Kleinstadtgerichten machen", so Fieri. "Aber natürlich muss ich das Ganze ein bisschen auflockern, also fügen wir eine Prise Wettbewerb hinzu!""Diese Serie ist eine ganz neue Erfahrung, denn jede Folge gipfelt in einem geschmacksintensiven Showdown, bei dem die epischen Gerichte, die diese Gemeinden auftischen, im Mittelpunkt stehen. Es geht um mehr als nur darum, den besten Happen in der Stadt zu finden; es geht darum, das Herz und den Geschmack einer jeden Gemeinde zu feiern", so Cappe.