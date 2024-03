Danny Trejo moderiert History-Doku

US-Fernsehen

Die achtteilige Serie enthüllt unterirdische Mysterien.

Der History Channel gibt grünes Licht für die neue Non-Fiction-Serie(Arbeitstitel), die von Schauspieler Danny Trejo («Machete») moderiert und gesprochen wird. Die achtteilige Serie, die von der A+E Factual Studios-Gruppe produziert wird, enthüllt die verborgene Geschichte hinter einigen der größten unterirdischen Mysterien der Welt, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, und die schockierenden Geheimnisse, die tief unter der Erde verborgen sind."Ich habe mich schon immer zu Projekten hingezogen gefühlt, die meine eigene Neugier und meinen Abenteuersinn ansprechen", sagte Trejo. "Ich kann es kaum erwarten, die Zuschauer auf diesen wilden Ritt in mystifizierte und oft unerforschte Gebiete mitzunehmen, während ich Antworten auf die Geheimnisse suche, die direkt unter uns leben.""Dannys unerschütterlicher Wunsch, die Welt um uns herum zu hinterfragen, macht ihn zum perfekten Führer für diese Erkundung des Unbekannten", sagte Eli Lehrer, Executive Vice President und Head of Programming des History Channel. "Seine einzigartige Perspektive wird das stetig wachsende Interesse unserer Zuschauer an ungelösten Phänomenen ansprechen und uns daran erinnern, dass nichts tabu ist, wenn es um das Unerforschte geht."«The UnXplored with Danny Trejo» beleuchtet die Geheimnisse der Vergangenheit und Gegenwart und erforscht die faszinierenden Geschichten um vergrabene Artefakte und untergegangene Zivilisationen. Die Serie, die von Danny Trejo moderiert und kommentiert wird, versucht aufzudecken, was das menschliche Auge nicht so leicht entdecken kann, wenn Objekte, Strukturen und Lebewesen, die unter der Erde, dem Eis und dem Wasser verborgen sind, plötzlich - und manchmal zufällig - ans Tageslicht kommen. Von uralten Tieren, die beim Auftauen des Permafrosts entdeckt wurden, bis hin zu Ausgrabungen, die internationale Schlagzeilen machten, erklärt jede Folge die Bedeutung dieser Entdeckungen und bietet überraschende Informationen. Archivmaterial gibt einen Einblick in die frühen Versuche, diese Fälle zu entschlüsseln, während Experteninterviews und fesselnde Nachstellungen diese Entdeckungen zum Leben erwecken. Welche spannenden Enthüllungen werden diese erhaltenen Objekte über unsere Geschichte und die Legenden und Mythen, die sich um sie ranken, ans Licht bringen?