Minni Driver ist bei «Serpent Queen» dabei

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Starz-Serie enthält zahlreiche Gastauftritte.

Der Pay-TV-Sender Starz hat bekannt gegeben, dass die von der Kritik gefeierte Serieunter der Regie von Samantha Morton für die zweite Staffel, die 2024 ausgestrahlt wird, um zehn neue Schauspieler erweitert wurde. Die für einen Oscar nominierte Minnie Driver («Good Will Hunting», «Chevalier») übernimmt eine wiederkehrende Rolle als berühmt-berüchtigte "Virgin Queen" Elizabeth I.Angus Imrie («Emma», «Fleabag»), Emma McDonald («Moonhaven», «Low Rider»), Stanley Morgan («I Used to Be Famous», «The Sandman») und Philippine Velge («Station Eleven») gehören zur Stammbesetzung. Wiederkehrende Rollen spielen Rosalie Craig («1899»), Isobel Jesper Jones («The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes»), Bill Milner («Son of Rambow»), Ashley Thomas («Them») und Alexandre Willaume («The Wheel of Time», «1899»).«The Serpent Queen» erzählt die Geschichte von Katharina von Medici (Samantha Morton), die gegen alle Widerstände zu einer der mächtigsten und langlebigsten Herrscherinnen der französischen Geschichte wurde. Das Format basiert auf dem Buch „Catherine de Medici: Renaissance Queen of France“ von Leonie Frieda und wurde von Autor und Executive Producer Justin Haythe («Revolutionary Road») geschrieben. Produziert wird die Serie von Francis Lawrence («The Hunger Games»-Franchise) und Erwin Stoff («Edge of Tomorrow»). Die Serie wird von Lionsgate Television und 3 Arts Entertainment für STARZ produziert.