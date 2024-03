Podstars

Die Journalisten Michael Maske und Christopher Piltz arbeiten das Silvester-Drama noch einmal auf.

Der Fall der Steakhouse-Unternehmerfamilie Block ist in den Medien quasi dauerpräsent. Der Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel, einem Unternehmensberater, ist völlig eskaliert und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Es geht um gegenseitige Schuldzuweisungen, um Gerichtsurteile und zuletzt sogar um eine Entführung: ausgerechnet in der Silvesternacht. Nicht nur Anwälte und Presse beschäftigen sich mit dem Fall, sondern auch die Öffentlichkeit. Überall wird diskutiert und spekuliert. Hat Christina Block tatsächlich ihre Kinder entführt? Wir erinnern uns: Silvester 2023 sollen mehrere Männer den in Dänemark lebenden Stephan Hensel niedergeschlagen haben. Die beiden Kinder, die sich zu diesem Zeitpunkt bei ihrem Vater aufhielten, waren 10 und 13 Jahre alt. Die Entführer nahmen das Mädchen und den Jungen mit, und wenig später tauchten die Kinder bei ihrer Mutter Christina Block auf. Anfang Januar kehrten sie nach einem Beschluss des Oberlandesgerichtes wieder zu ihrem Vater nach Dänemark zurück. Gegen die Mutter wird nun strafrechtlich ermittelt. Unter anderem steht der Verdacht der Entziehung Minderjähriger im Raum.Der Podcastbeschäftigt sich mit eben diesem Fall. Der Journalist Michael Maske arbeitet ihn gemeinsam mit Christopher Piltz, einem SPIEGEL-Autor, auf und geht dabei der Frage nach, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein Sorgerechtsstreit dermaßen aus dem Ruder läuft. Und vor allem: Wie geht es den Kindern bei alledem? Zu Wort kommen dabei nicht nur Fachanwälte, sondern auch eine Frau, der in ihrer Kindheit Ähnliches widerfahren ist, denn sie wurde von ihrem eigenen Vater entführt.Der Podcast umfasst insgesamt drei Folgen und verläuft chronologisch. Er beginnt mit Eugen Block, dem Vater von Christina Block, der seiner Familie mit der Eröffnung des ersten Block-House in Hamburg einen kometenhaften und fast schon märchenhaften Aufstieg verschaffte. Privat bleibt Christina Block jedoch nicht glücklich, denn ihre Ehe droht zu scheitern. Michael Maske und Christopher Piltz beleuchten die Hintergründe und berufen sich dabei auf Polizeiberichte und Gerichtsakten, aber auch auf Informationen, die aus Gesprächen mit Beteiligten hervorgehen.In der zweiten Folge rücken die juristischen Hintergründe in den Fokus. Mit der Familienrechtlerin Karin Delerue und dem Rechtsanwalt Dr. Ingo Bott stehen den Machern kompetente Experten zur Seite. In der letzten Folge manifestiert sich dann, was wohl jeder schon geahnt hat: Dass es in diesem dramatischen Fall keine Gewinner geben wird und vor allem die Kinder auf der Verliererseite stehen. Das weiß auch die 48-jährige Marie, die als Fünfjährige vom Vater aus den Händen der Mutter gerissen wurde. Wie fühlte sie sich damals? Ebenso kommt der Kinderpsychologe Dr. Stefan Rücker zu Wort.