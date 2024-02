RTL überträgt Berlin-Marathon

TV-News

Der Kölner Sender hat sich einen Exklusiv-Deal für drei Jahre gesichert und gleichzeitig die langjährige Partnerschaft mit dem RTL-Spendenmarathon verlängert.

Fußball-Übertragungen der Europa League und Conference League sowie der Nationalmannschaft haben sich bei RTL bereits etabliert. Auch die Formel 1 kehrt am Wochenende wieder zum Free-TV-Sender zurück. Nun erweitert die Kölner TV-Station sein Angebot um Breitensport. RTL überträgt in den kommenden drei Jahren den Berlin-Marathon, der in diesem Jahr am 29. September zum 50. Mal gelaufen wird. Möglich macht dies ein Deal mit SCC Events, der dem Kölner Sender ein exklusives nationales Rechtepaket sichert.Zuletzt lagen die Übertragungsrechte beim rbb , für RTL ist es aber keineswegs das erste Mal, dass man sich den prestigeträchtigsten deutschen Marathon sichert. 2010 hatte der Nachrichtensender ntv, der zur RTL-Gruppe gehört, das Event gezeigt. Neben der Live-Übertragung planen verschiedene Sender der RTL-Gruppe, die Jubiläumsveranstaltung 2024 mit umfangreicher Vor- und Nachberichterstattung zu begleiten.„Der BMW Berlin-Marathon ist ein sportliches Großereignis, das nicht nur die Hauptstadt bewegt, sondern ganz Deutschland begeistert. Wir freuen uns deshalb sehr, einem weiteren sportlichen Großevent bei RTL eine Heimat bieten zu können und unsere Sportberichterstattung mit verlässlichen Partnern weiter auszubauen“, erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+.Darüber hinaus wird man auch die langjährige Partnerschaft mit dem RTL-Spendenmarathon fortsetzen. Seit 2009 wurden beim Berlin-Marathon bereits Spendengelder in Höhe von über 800.000 Euro für die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ erlaufen, die eins zu eins notleidenden Kindern in karitativen Einrichtungen in Berlin zugutekamen. 2024 spendet SCC Events insgesamt 200 Startplätze an den RTL-Spendenmarathon.Wolfram Kons, Vorstand „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“: „Deutschlands bedeutendster Marathon und der RTL-Spendenmarathon, die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen, das passt einfach perfekt zusammen. Alle geben alles für sportliche Höchstleistung mit gesellschaftlicher Verantwortung und nachhaltiger Hilfe für Kinder. Danke!“