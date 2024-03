Neue Projekte für indisches Netflix

International

Die größte Flugzeugentführung aller Zeiten wird von Filmemacher Anubhay Sinha nachgestellt.

Die indische Content-Chefin Monika Shergill kündigte zahlreiche neue Projekte an. „Unser Ziel ist es, erstklassige, originelle Geschichten aus ganz Indien in verschiedenen Sprachen und Genres von den besten Kreativen unseres Landes zu produzieren und einem Publikum in der ganzen Welt zugänglich zu machen.“ Der Filmemacher Sanjay Leela Bhansali gibt dieses Jahr mitsein Streaming-Debüt. Bhansali, der für seinen unverwechselbaren Stil des majestätischen Geschichtenerzählens bekannt ist, enthüllt eine epische Saga über Liebe, Macht, Freiheit, Verrat und Rache mit einer hochkarätigen Besetzung.Das Publikum kann sich mitauf ein großes Spektakel freuen: Regisseur Anubhav Sinha rekonstruiert die längste Flugzeugentführung der indischen Geschichte. Von Spannung zu Drama geht es in, einer hochoktanigen Produktion von Excel Entertainment über fünf unscheinbare Hausfrauen, die sich unter unwahrscheinlichen Umständen zu einem Drogenkartell zusammenschließen. Die Gerichtskomödieist eine köstliche Mischung aus Humor und Herz. Die Serie mit Ravi Kishan in der Hauptrolle zeigt die Welt des Rechts durch die Augen ihrer exzentrischen Anwälte.Die Partnerschaft zwischen Netflix und Yash Raj Films bringt in diesem Jahr mit einer Serie und zwei Filmen einen Strauß an Blockbustern hervor:ist ein fesselnder Krimi, in dem der Bösewicht, die Opfer, die Überlebenden und die Ermittler miteinander verwoben sind., ein Historienfilm mit Junaid Khan und Jaideep Ahlawat in den Hauptrollen, ist eine Ode an den menschlichen Geist, Gutes zu tun, die Wahrheit um jeden Preis zu suchen und für die Menschlichkeit zu kämpfen. Anupam Kher'shingegen ist ein skurriler Slice-of-Life-Film über einen Sechzigjährigen, der an einem Triathlon teilnimmt.Demnächst werden zwei besondere Projekte von Neeraj Pandey in die Kinos kommen:verdoppelt die Spannung mit mehr Polizisten, mehr Kriminellen und mehr Action als je zuvor; und Sikandar Ka Muqaddar ist ein Raubtier-Thriller, der sich über 18 Jahre erstreckt. Mit, unterstützt von Maddock Films, wird die Spannung auf die nächste Stufe gehoben. Unter der Regie von Homi Adajania wird ein spannender und unterhaltsamer Krimi um einen Todesfall in einem noblen Freizeitclub erzählt, dessen Ermittlungen von Minute zu Minute undurchsichtiger werden.