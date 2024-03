Bravo setzt die Hausfrauen aus Dubai fort

US-Fernsehen

Die zweite Staffel wird Anfang Juni beim Reality-Sender Premiere feiern.

Die zweite Staffel vonfeiert am Sonntag, 2. Juni, um 21:00 Uhr auf Bravo Premiere. Ab Dienstag, dem 11. Juni, wird die Serie auf ihren regulären Sendeplatz dienstags um 21:00 Uhr zurückkehren. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt.Wie bereits angekündigt, gehören zur Besetzung der zweiten Staffel die wiederkehrenden Hausfrauen Chanel Ayan, Caroline Brooks, Sara Al Madani, Lesa Milan und Caroline Stanbury. Die neue Hausfrau Taleen Marie stößt zu den Damen. Die erste Staffel erreichte im Sommer 2022 im Durchschnitt 0,59 Millionen Fernsehzuschauer. 0,77 Millionen Amerikaner verfolgten im linearen Fernsehen den Auftakt.«The Real Housewives of Dubai» wird von Truly Original produziert, wobei Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Leola Westbrook-Lawrence und Tamara Najm Coudurier als ausführende Produzenten fungieren. Andy Cohen fungiert ebenfalls als ausführender Produzent.