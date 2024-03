«The Neighborhood» kehrt zurück

TV-News

Seit sechs Staffeln läuft die Serie bereits im CBS-Programm.

Bei ProSieben Maxx startet am Mittwoch, den 20. März, die Sitcom. Die Fernsehstation strahlt am Mittwochabend ab 20.15 Uhr die Serie in Doppelfolgen aus. Hinter der Serie stehen Cedric the Entertainer und die CBS Studios. Die Serie läuft seit dem Jahr 2018 im CBS-Programm.Die Serie folgt einer weißen Familie aus dem Mittleren Westen, die sich an den Umzug in eine überwiegend schwarze Nachbarschaft in Pasadena, Kalifornien, gewöhnt. In den Hauptrollen sind Cedric the Entertainer, Max Greenfield, Sheaun McKinney, Marcel Spears, Hank Greenspan, Tichina Arnold und Beth Behrs zu sehen. Im Januar 2023 wurde die Serie um eine sechste Staffel verlängert, die am 12. Februar 2024 Premiere feierte.Die Hauptfigur, Calvin Butler, ist Cedric the Entertainer. Er ist ein örtlicher Hausbesitzer, Tinas Ehemann und der Vater von Malcolm und Marty. Ihm gehört eine Autowerkstatt namens Calvin's Pit Stop, die er in der 5. Staffel verkauft.