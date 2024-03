RTL baut sein Sonntagsprogramm um

TV-News

Ab Ende März ist vorerst Schluss mit Martin Rütter und seinen Hunde-Formaten.

Derzeit läuft am Sonntag im RTL-Tagesprogramm «Schlag den Besten»-Reruns sowie «Die Unvermittelbaren», doch ab 24. März ist vorerst nur Fiction angesagt. Bereits um 08.35 Uhr setzt die Kölner Fernsehstation auf zwei Klassiker. Mitwiederholt man den Bud-Spencer- und Terence-Hill-Spielfilm aus dem Jahr 1994.Ab 10.40 Uhr geht es mitweiter. Die beiden milliardenschweren Brasilianer Antonio und Bastiano Coimbra stehen kurz vor einem wichtigen Geschäftsabschluss – allerdings will ihnen dabei ganz offenbar jemand einen Strich durch die Rechnung machen, der dafür sogar vor Mord nicht zurückschreckt. Um herauszufinden, wer dahinter steckt, engagieren die Coimbra-Vettern zwei schlagkräftige Doppelgänger, die ihnen den Rücken freihalten sollen.Nicolas Cage folgt um 12.50 Uhr mit. Benjamin Franklin Gates hat es geschafft: Seit Generationen sucht seine Familie nach dem Schatz der Tempelritter, dessen Geheimnis er nun lösen kann. Doch er muss die amerikanische Unabhängigkeitserklärung stehlen, sie entschlüsseln und seinen Rivalen Ian Howe auf Distanz halten. Zu allem Überfluss kommt ihm die hübsche Museumsdirektorin in die Quere, die ihn davon abhalten möchte, das Relikt zu stehlen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Schließlich läuft zwischen 15.20 und 17.45 Uhr noch