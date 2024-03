«Big Mood» startet im April

US-Fernsehen

Der Streaming-Dienst von FOX hat sich die Rechte für die USA gesichert.

Tubi, der werbefinanzierte Video-on-Demand-Dienst der Fox Corporation, gab heute bekannt, dass er die neue Comedyserieim April exklusiv in den USA und Kanada starten wird. Mit Nicola Coughlan («Bridgerton», «Derry Girls») und Lydia West («It's A Sin», «Inside Man») in den Hauptrollen wurde die sechsteilige Serie von Camilla Whitehill geschrieben und kreiert, von Rebecca Asher («Dead to Me») inszeniert und von unserem Team bei Dancing Ledge Productions produziert.Mit echtem Tiefgang und vielen Lachern ist «Big Mood» eine lebendige und rebellische Darstellung einer Frauenfreundschaft, die durch die Komplexität einer schweren psychischen Erkrankung auf die Probe gestellt wird. Die Serie erforscht die chaotischen Fallstricke und Eigenarten des Erwachsenwerdens mit bösem Humor, lächerlichen Anekdoten und beunruhigenden Wahrheiten."Big Mood ist eine starke Serie, die unverfälscht und authentisch ist", so Adam Lewinson, Chief Content Officer bei Tubi. "In den Händen der Schöpferin Camilla Whitehill und der Regisseurin Rebecca Asher bieten Nicola und Lydia wunderbar schmerzhafte und komische Darstellungen, die in der Wahrheit verwurzelt sind. Big Mood' ist eine willkommene Ergänzung zu unserem Angebot an relevanten Komödien. Tubi setzt damit auf Inhalte, die unser am schnellsten wachsendes Segment eines jungen und vielfältigen Publikums ansprechen."Ich freue mich sehr, dass «Big Mood» bald in den USA auf Tubi zu sehen sein wird, auch wenn ich zum Teil davon überzeugt bin, dass es sich um einen Streich meiner Feinde handelt, denn es klingt viel zu schön, um wahr zu sein", so Camilla Whitehill. "Ich hoffe, dass es Amerika gefällt und sie einen Flughafen nach mir benennen, was dort viel wahrscheinlicher ist, da sie mehr Flughäfen haben als wir.