«Alex Rider» startet am 5. April

US-Fernsehen

Die dritte Season des Spionage-Thrillers läuft bei Freevee.

Amazon Freevee gab bekannt, dass die dritte Staffel des erfolgreichen Spionage-Thrillersexklusiv am 5. April Premiere haben wird. Alle acht Episoden werden am Tag der Premiere in Großbritannien, den USA und Deutschland veröffentlicht. Staffel drei wird dieses Kapitel von Alex' Selbstfindungsreise zu einem schockierenden Abschluss auf Amazon Freevee bringen.Executive Producer und Franchise-Autor Anthony Horowitz sagte: "Es war eine großartige Erfahrung, die Reaktion der Fans auf die ersten beiden Staffeln von «Alex Rider» zu sehen." Horowitz weiter: "Ich bin begeistert, dass sich die kommende Staffel auf Scorpia konzentrieren wird, denn die Geschichte wird Alex und die Zuschauer dazu bringen, alles zu hinterfragen, was sie bisher gelernt haben."Die ausführende Produzentin Eve Gutierrez teilte mit: "Wir freuen uns sehr darauf, Anthony Horowitz' fünften Alex-Rider-Roman mit der kommenden Staffel der Serie zum Leben zu erwecken, ein persönlicher Favorit von mir und ein großer Wendepunkt in Alex' Reise." Gutierrez fuhr fort: "Diese Staffel wirft ein Schlaglicht darauf, wie alle Charaktere in den letzten Jahren gewachsen sind und sich entwickelt haben, und wir sind zuversichtlich, dass die Fans begeistert sein werden, wenn Alex an der Schwelle zum Erwachsensein steht und zwischen zwei gefährlichen Organisationen hin- und hergerissen wird."Alex Rider ist ein Londoner Teenager, der, ohne es zu wissen, seit seiner Kindheit für die gefährliche Welt der Spionage ausgebildet wurde. Die Serie basiert auf dem Bestseller von Anthony Horowitz, der sich weltweit über 20 Millionen Mal verkauft hat.