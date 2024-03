«The Floor» startet gut

Quotennews

Am Vorabend kommt «Das Küstenrevier» weiterhin nicht in Schwung.

«Zervakis & Opdenhövel. Live.»-Moderator Matthias Opdenhövel hat nach dem Ende des ProSieben-Journals eine neue Sendung im Programm eines Vollprogramms. Auf einem riesigen LED-Boden treten in dieser neuen Sendung, die aus den Niederlanden stammt, 100 Kandidaten gegeneinander an. Die Premiere, die zwischen 20.15 und 22.20 Uhr andauerte, sicherte sich eine Reichweite von 1,49 Millionen Zuschauern und schnappte sich einen Marktanteil von tollen sechs Prozent. In der Zielgruppe kam Sat.1 auf 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige und 7,7 Prozent.Nach «The Floor» klappte man bei Sat.1 die Bürgersteige hoch und sendete eine inzwischen sechs Jahre alte Folge vonmit Oliver Pocher, Janine Kunze, Karl Dall oder Mike Krüger. Die von Hugo Egon Balder moderierte Sendung erzielte bis 23.20 Uhr noch 0,51 Millionen Zuschauer und fuhr miese 3,2 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum blieben 0,13 Millionen wach, der Marktanteil wurde mit 3,6 Prozent bemessen. Schließlich schickte man eine ein Jahr alte Ausgabe vonauf Sendung, die bis 01.50 Uhr andauerte. Daniel Boschmann erzielte 1,5 Prozent bei den Umworbenen.Am Vorabend lief eine weitere Folge von. Die Episode „Sag die Wahrheit“ drehte sich um Hanna, die trotz Chrissys Beweisfoto nicht glauben konnte, dass Alex mit Bennis und Jasmins Entführung etwas zu tun haben sollte. 0,51 Millionen Menschen sahen zwischen 19.00 und 19.45 Uhr zu und verhalfen dem Sender zu 2,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,08 Millionen Zuschauer dabei, die einen Marktanteil von 2,2 Prozent mitbrachten.